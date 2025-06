The Family Anticipazioni 4 giugno 2025: Hulya minaccia Nedret, Aslan e Devin in partenza!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 4 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che mentre Hulya minaccia Nedret, Aslan e Devin sono pronti a lasciarsi Istanbul alle spalle...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 giugno 2025 alle 16:00, Hulya e Nedret si stanno confrontando con sincerità: nessuna delle due nasconde la propria preoccupazione. Infatti, entrambe sono terrorizzate al pensiero di poter perdere il proprio figlio. Se Aslan è deluso da Hulya per aver ingannato Devin insieme ad Ergun, Bedri è deluso da Nedret per aver sospettato che lui fosse il mandante dell'agguato a suo cugino. Poi, Nedret rimprovera Hulya per il suo eccessivo attaccamento ad Aslan, mentre Hulya minaccia Nedret di rivelare a Bedri tutti gli scabrosi segreti del suo passato. Al contempo, il biondo è sul punto di trasferirsi con la moglie altrove. Aslan e Devin sono intenzionati a lasciare Istanbul...

The Family: Hulya in pena per Aslan...

Hulya ha perduto la stima e forse anche l'affetto di quasi tutti i suoi figli. Dopo aver fatto finire Leyla dietro le sbarre per toglierle la custodia dei due figlioletti, ha assoldato un cecchino affinché uccidesse sia Cihan che Serap nel giorno del loro matrimonio, ma, soprattutto, ha tramato alle spalle di Devin per separarla per sempre da Aslan. Se non sembra interessarsi molto di ciò che pensino e provino nei suoi confronti gli altri due, la donna appare piuttosto in pena per aver deluso il biondo, notoriamente il suo figlio prediletto. E se lo avesse perduto per sempre?

Hulya contro Nedret... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Hulya e Nedret stanno avendo un sincero confronto, essendo entrambe delle madri disperate: ad accumunarle c'è la paura che possano aver perduto per sempre i loro amati figli. Infatti, se Aslan è deluso dalla mamma per aver tramato con Ergun affinché Devin si convincesse di non poter più concepire, Bedri è deluso dalla mamma per aver creduto che ci fosse il suo zampino dietro il tentato omicidio ai danni del cugino. A questo punto, Nedret arriva a rimproverare Hulya per il suo morboso attaccamento ad Aslan; Hulya contrattacca, minacciando Nedret di rivelare al figlio tutti gli scabrosi segreti sul suo passato. Che Hulya si riferisca al fatto che Bedri è in verità frutto della tresca che Nedret ebbe con Ilyas?

Aslan e Devin se ne vanno, nelle Anticipazioni della puntata del 4 giugno 2025 di The Family

Ora che sa che lei ed Aslan hanno ancora la possibilità di coronare il loro sogno, allargando la famiglia, Devin ha deciso di riprovarci. Tuttavia, conscia del fatto che ne abbiano passate troppe, e credendo fortemente nel potere della psicoanalisi, la rossa ha proposto al marito la terapia di coppia. Aslan, però, è restio all'idea, tanto che non si è presentato alla prima seduta. Il biondo ha altri piani per loro, ossia trasferirsi altrove per poter ricominciare da capo, lontani dai Soykan. Aslan e Devin sono pronti a lasciare Istanbul per andare a stabilirsi ad Urla. Il loro progetto andrà in porto, oppure incontreranno un ostacolo lungo il loro cammino?

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.