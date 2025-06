Tradimento Anticipazioni 4 giugno 2025: Guzide usa il pugno duro con Tolga! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 4 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide non sarà per niente tenera con Tolga...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono ricche di emozioni. Nell'episodio in onda il 4 giugno 2025 alle 14:10, Tolga telefona ad Oylum, ma sarà Guzide a rispondere per dirgli di non cercare più la figlia. In un secondo momento, in occasione di una cena, Ipek, Sezai e Guzide provano a chiarirsi e ad andare avanti. La giovane appare tranquilla, e lo diventerà ancora di più quando il padre le farà sapere di aver trovato insieme alla giudice un modo per farsi restituire i soldi da Tarik...

Tradimento: Tolga finisce in grossi guai...

Nel corso di un tranquillo barbecue, un gruppo armato ha fatto irruzione a casa di Mualla. Dopo lo shock iniziale, Oylum si è resa conto che a capo della banda c'era Tolga, il quale aveva messo su questa pantomima con il solo scopo di portarla via con sé. Tuttavia, inaspettatamente, la giovane gli ha fatto sapere di non avere la minima intenzione di assecondarlo, poiché preferiva di gran lunga restare lì. Kahraman, furioso per l'affronto subito, era pronto a farlo fuori, ma Oylum lo ha supplicato di non cacciarsi nei guai. Tuttavia, quello che si è cacciato in un gran bel guaio è proprio Tolga...

Guzide dura con Tolga... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Mualla si è recata da Oltan per fargli sapere che, se Tolga avesse tentato di nuovo di compiere un'azione simile, allora lei se ne sarebbe sbarazzata senza battere ciglio. A questo punto, sia l'uomo che Guzide, presente al momento della minaccia, hanno iniziato a preoccuparsi per il ragazzo. Pertanto, nel momento in cui Tolga chiama Oylum, è la giudice a rispondere. Guzide, con tono fermo, dice al moro di smetterla di continuare a cercare la figlia, poiché non avrebbe fatto altro che mettere entrambi in una posizione a dir poco scomoda, per non dire rischiosa...

Guzide a cena fuori con Sezai ed Ipek, nelle Anticipazioni della puntata del 4 giugno 2025 di Tradimento

Guzide si sta recando al ristorante, dove ad attenderla c'è una cena con Sezai ed Ipek. I tre sembrano determinati a trovare finalmente un punto d'incontro, tanto che nessuno di loro ha una atteggiamento scontroso o chiuso nei confronti dell'altro. Guzide, Sezai ed Ipek stanno chiacchierando serenamente, e la rossa appare tranquilla. Allora, l'uomo confida ad Ipek che sia lui che la donna sono al corrente della truffa dell'automobile che ha subito, e che hanno escogitato il modo per riuscire a riprendere i suoi soldi, ormai in possesso di Tarik. La rossa accenna persino ad un sorriso. Possiamo dunque affermare che sia tornato il sereno?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.