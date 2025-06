La Promessa Anticipazioni 4 giugno 2025: Manuel in arresto! Ha ucciso lui Gregorio?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 4 giugno 2025. Nell'episodio della Soap Manuel finirà in carcere con la pesante accusa di aver ucciso Don Gregorio. Il giovane marchese riuscirà a salvarsi?

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento il 4 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Manuel finirà in carcere. Il Sergente Burdina arriverà alla tenuta con le manette in mano e arresterà il giovane marchese con l’accusa dell’omicidio di Gregorio. Intanto Maria Fernandez si sentirà profondamente in colpa per aver messo in pericolo Jana a causa del suo quaderno. Sopraffatta dall’inquietudine, prenderà una decisione molto dura. Intanto Curro spererà di convincere Alonso a dare una chance a suo figlio e alla sua amata cameriera mentre Pelayo spingerà Catalina a ricontattare Adriano per dirgli che diventerà padre. La marchesina scoprirà però una novità inquietante.

La Promessa Anticipazioni 4 giugno 2025: Manuel viene arrestato

Il pericolo sembrava essere stato scampato ma purtroppo il caos tornerà a tormentare la tenuta. Il sergente Burdina si presenterà a La Promessa e rivelerà a tutti di aver capito chi ha ucciso Don Gregorio. Il poliziotto arresterà Manuel, che finirà ammanettato e portato via dalla sua casa, con un’accusa pesantissima sulle spalle. Il sacrificio di Don Romulo non sarà servito a nulla; purtroppo qualcuno dichiarerà di aver visto il marchese nella taverna in cui aveva trovato ospitalità Gregorio e questa testimonianza rischierà di mettere Manuel totalmente nei guai.

La Promessa: Curro spera di aiutare l’amore di Jana e Manuel

La Promessa viveva da giorni nel caos e l’arresto di Manuel è stata solo la ciliegina sulla torta. Le nozze fallite tra il marchese e la cameriera hanno fatto infuriare Cruz ma soprattutto Don Alonso, che non riesce a perdonare il figlio per questo suo comportamento. Il ragazzo non può e non deve sposare una cameriera, lui non lo permetterà mai. Curro ha cercato di intervenire a favore del cugino (in realtà fratello) e della bella Jana, sua sorella. Il baronetto ha ricordato al marchese della sua relazione con Dolores e di quanto lui abbia sofferto per la sua fine. Alonso gli darà retta e capirà che il suo nipotino preferito ha ragione?

Pelayo spinge Catalina a trovare Adriano ma… ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina ha dovuto rivelare a Pelayo di essere incinta e che il padre non è lui. Il conte ci è rimasto di sasso, ferito nell’orgoglio, ma ha deciso di aiutare la ragazza di cui è sinceramente innamorato. Pelayo spingerà Catalina a trovare Adriano, il vero papà del bambino, e la marchesina gli darà retta, scoprendo però che il ragazzo ha lasciato il paese. Intanto Maria si sentirà in colpa per aver aiutato Cruz a capire che Jana e Manuel si volevano sposare. La ragazza prenderà una decisione molto difficile e dura che potrebbe portarla a liberarsi per sempre del suo quaderno e del suo sogno di diventare scrittrice.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 7 giugno 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.