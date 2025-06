Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 giugno 2025: Deacon fa infuriare Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata in onda il 4 giugno 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon rivelerà a Hope di non essere felice della sua relazione con Thomas ma lei gli ricorderà che lui non è nella posizione di giudicarla, visto che sta per sposare Sheila.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 4 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra Deacon e Hope scoppierà una pesante lite. Lo Sharpe chiamerà la figlia a Il Giardino per chiederle come mai continui una relazione con Thomas, il giovane che per tanto tempo le ha fatto credere che Beth fosse morta. Il barista sarà molto in ansia per la ragazza che per lui, come Brooke, sta sbagliando a rimanere accanto al Forrester, probabilmente ancora molto pericoloso. Hope non gradirà le parole di suo padre e gli farà notare che lui non può permettersi di giudicarla, visto che sta per sposarsi con Sheila Carter il cui curriculum criminale è ben più grave di quello del figlio di Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Tutti contro Hope e Thomas

La relazione tra Hope e Thomas non piace a nessuno. Sia Taylor che Brooke sono in ansia per i propri figli e credono che la loro unione non porterà a nulla di buono. La Hayes è convinta che la biondina stia illudendo suo figlio e che possa addirittura causargli una ricaduta mentre la Logan crede che lo stilista non sia mai cambiato come invece la sua famiglia dice. Le due madri non riescono però a fare fronte comune per aiutare i ragazzi e con il loro comportamento stanno rischiando di rendere tutto più complicato. Liam ha cercato di far ragionare la sua ex moglie ma dopo aver scoperto che lei è felice di avere un uomo che fa sentire così tanto desiderata, ha dovuto smetterla e lasciare la sua casa con un nulla di fatto in mano. A loro si unirà Deacon, preoccupato che sua figlia stia correndo un rischio troppo grande e speranzoso che lui possa fare qualcosa.

Beautiful Anticipazioni 4 giugno 2025: Deacon mette in guardia Hope da Thomas

Deacon chiamerà Hope a Il Giardino per parlare di una cosa molto importante. La ragazza ha giurato di non frequentare più suo padre sino a quando lui non avrà cacciato Sheila ma si lascerà convincere a raggiungerlo, speranzosa che abbia belle notizie da darle. Arrivata al ristorante scoprirà con orrore che l’oggetto della loro urgente conversazione è la sua relazione con Thomas. Lo Sharpe le rivelerà di essere molto in ansia per lei e di temere che si stia mettendo in pericolo con le sue mani, visto quanto il Forrester ha dimostrato di essere instabile. Il barista le ricorderà che il figlio di Ridge è colui che le ha fatto credere che Beth fosse morta e che per colpa sua lei è stata allontanata dalla sua bambina. Per questo motivo lui, come sua madre, ritiene che non sia saggio tenerlo vicino.

Hope in collera con Deacon, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Hope ha difeso Thomas a spada tratta sia con Brooke che con Liam e si troverà a farlo di nuovo con suo padre, con un astio un po’ diverso. La ragazza sarà molto infastidita da suo padre, che parla della sua relazione senza rendersi conto degli errori che lui sta facendo. La giovane Logan non permetterà al suo papà di denigrare il suo rapporto con il Forrester e questo perché lui sta con Sheila, l'ha accolta in casa e intende sposarla. Insomma Hope penserà che Deacon sia l’ultima persona che possa permettersi di giudicare la sua relazione con il Forrester e che debba guardarsi bene dal dare giudizi sul giovane, che di certo non è un assassino come la sua fidanzata.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.