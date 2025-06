Beautiful, The Family, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di The Family, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 15 giugno 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di The Family, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 15 giugno 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10, incontreremo Aslan e Devin mentre alle ore 15.30 ritroveremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.40, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

The Family va in onda eccezionalmente di domenica e si avvia al suo gran finale, previsto per la fine di giugno 2025.

Beautiful: Anticipazioni della puntata del 15 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 giugno 2025 - Eric crollerà sul pavimento senza sensi spaventando a morte Donna. Per il Forrester sarà arrivato il momento di dire addio alla vita prima del tempo o meglio prima di organizzare quella grande festa che ha tanto desiderato? Intanto tra Zende e RJ si scatenerà un battibecco al vetriolo. Il più grande tra i cugini Forrester accuserà il minore di essere un raccomandato e di aver ottenuto un posto accanto a suo nonno solo perché figlio di Brooke e Ridge ma senza che abbia la preparazione necessaria per essere uno stilista della Forrester Creations. La loro conversazione sarà interrotta dall’arrivo di Ridge, che capirà di dover mettere un freno a quello che sta succedendo tra suo figlio e suo nipote. Qui la trama completa di Beautiful.

The Family: Anticipazioni puntata del 15 giugno 2025

Nella puntata di The Family eccezionalmente in onda oggi - domenica 15 giugno 2025 - Serap continua ad essere sconvolta, ed è sempre più preda delle sue emozioni. L'avvocatessa si prepara a prendere di petto Hulya, rievocando il suo passato difficile; Serap arriva persino a prendersela con suo marito Cihan, a suo dire comunque "colpevole". Qui la trama completa di The Family

Tradimento: Ecco le Anticipazioni della puntata di oggi 15 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 15 giugno 2025 - Serra insinua in Tolga il dubbio che, la sera precedente, dopo che lui ha bevuto un po' troppo, siano andati a letto insieme. In seguito, la giovane rivela ad Azra che hanno rinchiuso Selin in un ospedale psichiatrico. Intanto, Mike - l'investigatore privato del defunto Kadir - offre a Tarik un aiuto per far scagionare Yesim e Umit dall'accusa di omicidio; lui è in possesso di alcune fotografie che provano la relazione tra la moglie della vittima e il suo migliore amico Kaya, ed è disposto a consegnargliele in cambio di 100.000 dollari. L'avvocato, però, lo caccia via. Deciso ad avere quel denaro, Mike va da Guzide, che è in compagnia di Yesim, la quale è invece pronta a fargli la sua offerta per le foto. Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 15 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 giugno 2025 - Vera scoprirà che Lope l’ha tradita. La cameriera verrà punzecchiata da Simona e Candela, desiderose di sapere da lei la verità sulla sua identità. Candela non riuscirà a trattenersi e le farà capire di essere già al corrente di tutto, confidando che a rivelarglielo è stato il cuoco. Intanto Teresa si spaventerà moltissimo dopo aver visto la foto di Marcelo sui giornali. I due dovranno correre immediatamente ai ripari. Don Alonso sarà molto preoccupato per Don Romulo mentre Cruz non si lascerà intenerire dalle richieste del maggiordomo e continuerà a non voler riassumere Pia. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap. Qui la trama completa de La Promessa.

