La Promessa Anticipazioni 15 giugno 2025: Vera è sconvolta, Lope l'ha tradita!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 15 giugno 2025 su Rete4, Simona e Candela riveleranno a Vera di conoscere la sua identità e che a informarle è stato Lope. Per la ragazza sarà uno shock. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap.

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento il 15 giugno 2025 su Rete4. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Vera scoprirà che Lope l’ha tradita. La cameriera verrà punzecchiata da Simona e Candela, desiderose di sapere da lei la verità sulla sua identità. Candela non riuscirà a trattenersi e le farà capire di essere già al corrente di tutto, confidando che a rivelarglielo è stato il cuoco. Intanto Teresa si spaventerà moltissimo dopo aver visto la foto di Marcelo sui giornali. I due dovranno correre immediatamente ai ripari. Don Alonso sarà molto preoccupato per Don Romulo mentre Cruz non si lascerà intenerire dalle richieste del maggiordomo e continuerà a non voler riassumere Pia. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 15 giugno 2025: Vera tradita da Lope!

Lope si è fatto scappare una parola di troppo e ha finito per rivelare a Simona e Candela che Vera è la figlia della duchessa. Le cuoche hanno granato gli occhi ma soprattutto sono diventate estremamente curiose. Una volta rimaste solo con lei, le due donne cercheranno di estorcere una confessione alla giovane, che avrà la conferma che il suo segreto non è più tale. Candela le dirà di sapere tutto su di lei e soprattutto le rivelerà che ad avere detto la verità è stato Lope. Per la giovane cameriera sarà un vero e proprio shock. Si sentirà tradita dall’uomo che diceva di amarla e a cui aveva trovato il coraggio di parlare del suo passato. Per lei non ci sarà possibilità di perdono nemmeno se lui la pregherà in ginocchio.

Teresa e Marcelo nel panico, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Marcelo continua a combinare dei guai ma soprattutto ora Maria è al corrente della sua vera identità e sa che lui e sua sorella hanno mentito, fingendosi marito e moglie. La Fernandez ha promesso di mantenere il segreto ma il pericolo sarà ancora dietro l’angolo. Teresa troverà un giornale in cui ci sarà la foto del suo fratellino; dopo averlo avvertito, la cameriera e il valletto cominceranno a cercare tutte le copie della rivista arrivate alla tenuta e vorranno strappare la pagina incriminata per evitare di venire scoperti. Ci riusciranno?

La Promessa Anticipazioni: Cruz non ci sta, Pia non tornerà mai!

Cruz ha ordinato di cacciare Pia e di impedirle di tornare alla tenuta per qualsiasi motivo. La marchesa è stata molto chiara e non intenderà cambiare idea né ora né mai. La nobile non ascolterà nemmeno le preghiere del povero Don Romulo, sacrificatosi per salvare Manuel dal carcere. La marchesa avrà preso la sua decisione e la sua parola sarà legge… forse. Si perché Don Alonso – in pena per il suo fidato maggiordomo – potrebbe presto decidere di seguire i consigli di Don Ricardo, che lo pregherà di esaudire i desideri del suo collega, nonostante le decisioni di sua moglie. Cosa succederà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 15 al 21 giugno 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.