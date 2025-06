Tradimento Anticipazioni 15 giugno 2025: Tarik volta le spalle a Yesim!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 15 giugno 2025 su Canale 5: Tarik si rifiuta di aiutare Yesim ad essere scagionata dall'accusa di omicidio!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 giugno 2025, alle 15:30, Serra sta insinuando in Tolga il dubbio che, la sera precedente, dopo che lui ha bevuto un po' troppo, siano andati a letto insieme. In seguito, la giovane rivela ad Azra che hanno rinchiuso Selin in un ospedale psichiatrico. Intanto, Mike, l'investigatore privato del defunto Kadir, offre a Tarik un aiuto per far scagionare Yesim ed Umit dall'accusa di omicidio: è in possesso di alcune fotografie che provano la relazione tra la moglie della vittima ed il suo migliore amico, Kaya, ed è disposto a consegnargliele in cambio di 100.000 dollari. L'avvocato, però, lo caccia via. Allora, Mike va da Guzide, che è in compagnia di Yesim, la quale è pronta a fargli la sua offerta per le foto. Nel mentre la vedova sta prendendo parte ad una trasmissione per infangare Yesim ed Umit...

Tradimento: Serra insinua il dubbio in Tolga...

La povera Selin, dopo la tragica morte della piccola Zeynep, la bambina che aveva preso in affidamento con Tolga, ha avuto l'ennesimo crollo nervoso. Stavolta, dopo essere stata ricoverata in ospedale, la giovane si è vista costretta ad andare in una clinica psichiatrica; infatti, benché il marito non fosse del tutto d'accordo, alla fina ha capito di non avere altra scelta. A questo punto, Tolga e Serra hanno tentato di distrarsi e di tirarsi su di morale, ma lui ha finito con l'alzare un po' troppo il gomito; allora, la cognata ne ha approfittato per infilarsi nel suo letto. Il mattino seguente, Serra insinua nel moro il dubbio che, la sera precedente, abbiano fatto l'amore...

Tarik si rifiuta di aiutare Yesim... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Mentre Serra confessa ad Azra che Selin è stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico, Tarik sta per ricevere una visita molto particolare. L'uomo s'imbatte in Mike, l'investigatore privato di Kadir, l'imprenditore morto il giorno del suo compleanno durante la festa in suo onore, che deve offrirgli una possibilità di far scagionare Yesim ed Umit dall'accusa di omicidio in cambio di denaro. Infatti, tale Mike è in possesso di alcune fotografie che proverebbero la relazione amorosa tra la moglie di Kadir ed il suo migliore amico, Kaya. Tarik, però, che non vuole saperne di consegnargli 100.000 dollari, quindi lo manda via in malo modo...

Yesim ricatta Tarik, nelle Anticipazioni della puntata del 15 giugno 2025 di Tradimento

Dopo aver fatto visita a Tarik, Mike va da Guzide per farle la stessa identica offerta. Dato che la giudice è in compagnia di Yesim, quest'ultima si propone immediatamente di dargli 50.000 dollari in cambio delle foto. Poi, non disponendo della cifra in questione, Yesim si rivolge a Tarik e lo ricatta per ottenerla; lui, furioso, la respinge con forza. Nel frattempo, per la donna va di male in peggio. Semiha, la vedova del povero Kadir, si sta recando in una trasmissione televisiva per infangare pubblicamente sia Yesim che Umit, additandoli come i soli responsabili del decesso del consorte!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 15 al 21 giugno 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.