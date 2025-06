The Family eccezionalmente in onda Domenica 15 giugno 2025: Serap contro Cihan. Matrimonio in crisi?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda eccezionalmente di domenica, il 15 giugno 2025, su Canale 5 rivelano che Serap ne ha per tutti, anche e soprattutto per suo marito Cihan...

Per la gioia dei fan di The Family, domenica 15 giugno 2025 andrà in onda eccezionalmente una nuova puntata di questa avvincente soap. L'appuntamento straordinario è alle 14:10 su Canale 5, dopo l'episodio di Beautiful e prima di quello di Tradimento. Grazie alle anticipazioni della soap opera turca in questione, appunto The Family, scopriamo che, nella puntata di domani per qualcuno è giunto il momento di cogliere l'occasione per confrontarsi in modo sincero. Serap continua ad essere sconvolta, ed è sempre più preda delle sue emozioni. L'avvocatessa si prepara a prendere di petto Hulya, rievocando il suo passato difficile; dopodiché, Serap arriva persino a prendersela con suo marito Cihan, a suo dire comunque "colpevole"...

The Family: Serap è traumatizzata...

Serap ha un animo fortemente irrequieto. La giovane è accecata dalla sete di vendetta, poiché in passato le è capitato qualcosa di terribile che l'ha profondamente scossa: da quel momento, si porta dietro un pesante fardello che non le ha mai permesso di sentirsi leggera, e felice. Cihan si è innamorato subito di Serap, ed in particolar modo dei suoi occhi scuri, giganteschi e malinconici. Giorno dopo giorno, anche lei ha capito di provare qualcosa per il "fratello" maggiore di Aslan, tanto che, alla fine, si è lasciata andare, abbandonandosi tra le sue braccia. Purtroppo, però, neanche questo amore è riuscito a ridarle un po' di serenità...

Cihan è preoccupato per Serap... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Cihan e Serap sono convolati a nozze, e lui ha iniziato a prendersi cura di lei, sperando di riuscire così a farle tornare il sorriso. Tuttavia, ben presto si è visto costretto a guardare in faccia la realtà. I fantasmi del passato di Serap sono tornati a riaffacciarsi prepotentemente nella sua sua quotidianità, rendendola sempre più nervosa ed instabile. Proprio per questo motivo, non sapendo in che altro modo poter provare ad aiutarla, Cihan si è rivolto ad Aslan, chiedendogli di proporre a Devin di parlare con sua moglie in modo tale di cercare di capire quale sia il suo problema...

Serap contro Cihan, nelle Anticipazioni della puntata del 15 giugno 2025 di The Family

Per qualcuno è giunto il momento di avere un confronto sincero, a partire da Serap. Quest'ultima, sempre più turbata poiché sempre più preda delle sue ingestibili emozioni, sta per avere un duro faccia a faccia con Hulya. Nel corso della loro difficile chiacchierata, le due rievocano il turbolento passato della donna, e nello specifico il suo tentativo di suicidio. In seguito, Serap arriva persino a prendersela con suo marito Cihan, a suo avviso colpevole di far parte della peggiore delle famiglie, quella dei Soykan, le persone più ignobili che abbia mai conosciuto in vita sua. Che il loro matrimonio sia a rischio?

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.