Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 giugno 2025: Eric crolla su pavimento, la sua ora è arrivata prima del tempo?

Vediamo le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 15 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Eric avrà un attacco di panico e sverrà sul pavimento lasciando Donna terrorizzata. Per il Forrester sarà arrivata la fine? Intanto tra Zende e RJ ci sarà il confronto finale.

La puntata di Beautiful in onda il 15 giugno 2025, alle ore 14.00 su Canale5, sarà piena di tensione. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Eric crollerà sul pavimento senza sensi spaventando a morte Donna. Per il Forrester sarà arrivato il momento di dire addio alla vita prima del tempo o meglio prima di organizzare quella grande festa che ha tanto desiderato? Intanto tra Zende e RJ si scatenerà un battibecco al vetriolo. Il più grande tra i cugini Forrester accuserà il minore di essere un raccomandato e di aver ottenuto un posto accanto a suo nonno solo perché figlio di Brooke e Ridge ma senza che abbia la preparazione necessaria per essere uno stilista della Forrester Creations. La loro conversazione sarà interrotta dall’arrivo di Ridge, che capirà di dover mettere un freno a quello che sta succedendo tra suo figlio e suo nipote.

Beautiful Anticipazioni 15 giugno 2025: Eric ringrazia Donna per esserci sempre stata ma…

La puntata di Beautiful del 15 giugno 2025 ci riserverà una sorpresa poco piacevole. Eric ha informato la sua famiglia di voler organizzare una festa per dire addio alla sua famiglia e non vede l’ora di vedere tutti i suoi cari accanto a lui nella sua grande casa, dove tutto è iniziato e dove si svolgono gli eventi più importanti della loro vita. Il Forrester si confiderà con Donna e le rivelerà di non vedere l’ora che il party cominci; il designer la ringrazierà per essergli stata così tanto vicino in tutti questi anni, ricordando il suo passato - persino il matrimonio con Brooke - e ammettendo che l’unica donna, a parte Stephanie, che doveva stargli accanto è proprio colei che ora è davanti ai suoi occhi. La dolce conversazione tra i due innamorati sarà bruscamente interrotta dallo stesso patriarca, che sarà preso da un attacco di panico e comincerà a urlare di avere paura di morire sino a quando non perderà i sensi.

Eric perde i sensi, sarà arrivata la sua ora? Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Eric sarà preso da un attacco di panico in piena regola e comincerà a ripetere in continuazione di avere paura di morire, sino a quando non sverrà. Il patriarca cadrà a terra privo di sensi e Donna si precipiterà da lui, spaventata di dovergli dire addio prima del tempo. La Logan cercherà di farlo riprendere ma non sarà facile, il suo amore continuerà a rimanere inerme sul pavimento della Villa, facendole temere il peggio. Per il nostro Eric sarà arrivata la fine? Donna sarà costretta a chiamare la famiglia per dare la triste notizie della morte del loro amato patriarca?

Beautiful Anticipazioni: Zende picchia duro contro RJ

Mentre a Villa Forrester per Eric saranno ore cruciali e Donna sarà terrorizzata dal dovergli dire addio prima del tempo, alla Forrester ci sarà un confronto tanto atteso da Zende. Il ragazzo troverà suo cugino nell’ufficio di progettazione della Forrester Creations e lo vedrà intento a realizzare uno dei nuovi abiti della collezione a cui sta lavorando con Eric. Il ragazzo coglierà l’occasione per insultare RJ e per dirgli di essere certo che lui non abbia la stoffa giusta per essere uno dei designer della maison e che sta collaborando con il loro nonno solo perché è il “Bambino d’Oro” ovvero il figlio di Brooke e Ridge.

Zende picchierà duro e accuserà RJ di essere un raccomandato per giunta né talentuoso come suo fratello Thomas né preparato come lui o come suo fratello. Il rampollo di Ridge cercherà di rispondere a tono ma poi, resosi conto di dovergli rivelare il segreto di Eric, cercherà di tagliare corto. Suo cugino non mollerà la presa e continuerà a punzecchiarlo ma dovrà smetterla quando suo zio Ridge entrerà nella stanza e gli farà una confessione sconvolgente che lo lascerà senza parole.

