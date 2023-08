Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 16 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 16 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 agosto 2023 - Deacon tornerà ancora una volta alla carica con Brooke e si farà sempre più pensante. Lo Sharpe chiederà alla Logan se Ridge l'abbia perdonata dopo aver scoperto la verità su Sheila e se le cose si siano risolte tra loro. Davanti a una risposta negativa, le ribadirà di essere convinto che il Forrester non sia l'uomo giusto per lei e la incalzerà affinché torni da lui. Intanto anche Carter ribadirà a Quinn qualcosa che lei già sa da tempo: la ama! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 20 agosto 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 agosto 2023 -Un salto all'indietro che ci mostrerà come iniziarono la peripezie di Zuleyha e Yilmaz. Infatti, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mettere in pausa la soap per questi ultimi giorni d'estate, anche se non del tutto. Infatti, dal 13 al 27 agosto Terra Amara continuerà a tenerci compagnia, ma con le vecchie puntate. La messa in onda dei nuovi episodi della soap turca riprenderà lunedì 28 agosto 2023. Nella puntata che potremo rivedere nella giornata di domani, mercoledì 16 agosto 2023, Hunkar si accorge che Zuleyha e Yilmaz sono fidanzati. Inoltre, la donna sospetta che il ragazzo sia un assassino; così, gli mette Gaffur alle calcagna... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 14 al 20 agosto 2023.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 16 agosto 2023 - Leonor perderà la testa. La ragazza, ormai in preda alla più cieca disperazione per la fine della sua storia con Mauro, deciderà di togliersi la vita. Salirà sulla torre, pronta a buttarsi giù. Intanto Cruz e il Barone, dopo aver sentito Eugenia parlare di nuovo di Dolores, penseranno che sia arrivato il momento di rimandarla in sanatorio mentre Pia, preoccupata per Teresa, le impedirà di andare a servizio del Barone. La ragazza si infurierà mentre Manuel continuerà ad assolvere ai suoi doveri e vorrà ufficializzare le sue nozze con Jimena. Qui la trama completa di La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 18 agosto 2023.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 16 agosto 2023 - Mehdi accetterà di partecipare alla festa in onore di Zeynep e del suo matrimonio. Il ragazzo, durante la serata, capirà di essere completamente fuori posto e che non potrà mai e poi mai riuscire ad abituarsi all’alta società come ha fatto sua moglie. Le loro strade saranno destinate a separarsi. Intanto Emine continuerà la sua storia d’amore con Faruk ma dopo il loro bacio la ragazza metterà in chiaro di non voler essere presa in giro. Ma il fascino del giovane avrà la meglio su tutti i suoi dubbi. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 16 al 18 agosto.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 16 agosto 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 16 agosto 2023 - Tirso confessa a Julia i suoi sentimenti ma lei ormai è decisa a sposare Leo. Più tardi, Julia riceve la vista dei futuri suoceri e la madre di Leo non si rivela molto amichevole. Julia e Leo decidono comunque di andare avanti nonostante tutte le avversità. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 14 al 16 agosto 2023.