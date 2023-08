Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 agosto 2023, in Replica: Deacon sprona Brooke a dimenticare Ridge. Lui non la merita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio, in replica, della Soap ci rivelano che Deacon chiederà a Brooke se Ridge l'abbia perdonata. Quando scoprirà che il Forrester non l'ha fatto, la spronerà a dimenticarlo.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda in replica il 16 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Deacon tornerà ancora una volta alla carica con Brooke e si farà sempre più pensante. Lo Sharpe chiederà alla Logan se Ridge l'abbia perdonata dopo aver scoperto la verità su Sheila e se le cose si siano risolte tra loro. Davanti a una risposta negativa, le ribadirà di essere convinto che il Forrester non sia l'uomo giusto per lei e la incalzerà affinché torni da lui. Intanto anche Carter ribadirà a Quinn qualcosa che lei già sa da tempo: la ama!

Beautiful Anticipazioni: Hope felice che Thomas la ami ancora

Thomas è tornato alla carica. Il ragazzo ha raggiunto lo chalet per parlare con la Logan e ha scoperto che Liam è in compagnia di Steffy, a casa sua. Il Forrester ha accusato lo Spencer di essere fin troppo attaccato alla sorella ma Hope l'ha difeso a spada tratta. La ragazza però non potrà nascondere di essere felice che il suo ex sia così tanto preoccupato per lei e per la sua felicità e si lascerà andare a un sorriso quando lui le dirà di amarla tantissimo e che è la sua persona preferita, insieme a Douglas. Hope subirà ancora il fascino di Thomas?

Anticipazioni Beautiful: Brooke stanca delle pressioni di Deacon

Brooke dovrà convincere Deacon a non ripresentarsi mai più a casa sua. Il padre di Hope non vorrà però mollare la presa e tenterà di sapere se Ridge l'abbia perdonata. Dopo aver scoperto che il Forrester non è tornato a casa e che non intende farlo a breve, tenterà di far capire alla sua ex che il comportamento dello stilista è stato impulsivo e ingiusto e che lei non meritava un trattamento simile. Intanto mentre Eric e Donna continueranno a frequentarsi, senza preoccuparsi di nulla, se non della loro passione cocente, scoppiata di nuovo a causa di un vasetto di miele.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter e Quinn, un amore senza fine

Carter e Quinn chiariranno ancora una volta la loro posizione. Entrambi saranno convinti che nonostante i loro sentimenti, non potrà più esserci nulla. Sarà chiaro che il Walton è quello che sta soffrendo di più. Il ragazzo si trova tra due fuochi: da una parte non vorrebbe tradire Eric e la famiglia Forrester, che tanto hanno fatto per lui, dall'altra vorrebbe trovare la felicità accanto alla donna che ama. Quinn è la persona che gli ha fatto battere il cuore e l'avvocato le confesserà ancora una volta di amarla ma le dirà ancora di aver idea di tornare alla carica con Paris, che potrebbe essere una valida sostituta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.