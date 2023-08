My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 16 agosto 2023: Mehdi ora lo sa. Lui e Zeynep non saranno mai felici insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 16 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi si convince che tra lui e Zeynep non potrà mai funzionare.

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 16 agosto 2023, alle ore 15.45, ci rivelano che Mehdi accetterà di partecipare alla festa in onore di Zeynep e del suo matrimonio. Il ragazzo, durante la serata, capirà di essere completamente fuori posto e che non potrà mai e poi mai riuscire ad abituarsi all’alta società come ha fatto sua moglie. Le loro strade saranno destinate a separarsi. Intanto Emine continuerà la sua storia d’amore con Faruk ma dopo il loro bacio la ragazza metterà in chiaro di non voler essere presa in giro. Ma il fascino del giovane avrà la meglio su tutti i suoi dubbi.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep e Mehdi sconvolti da un invito inaspettato

Zeynep e Mehdi sono al banco di prova. I due sono stati invitati da Nermin alla festa di primavera, in cui si celebrerà il loro matrimonio. Peccato che i genitori adottivi di Zeynep abbiano invitato pure Faruk, con il chiaro intendo di creare scompiglio nella serata e portare la loro figlia a prendere la giusta decisione. La presenza del ragazzo porterà al risultato sperato e Mehdi si ritroverà a pensare a qualcosa che prima era solo una brutta sensazione.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi capisce che tra lui e Zeynep non potrà funzionare

Mehdi ha confessato di amare Zeynep ma questo non sarà sufficiente e non basterà neanche che la ragazza ricambi i suoi sentimenti. Durante la serata il Karaca capirà di non sentirsi a suo agio e di no potersi mai sentire tale, in un ambiente raffinato e ricco. Non è un posto che fa per lui e non potrà mai esserlo. Zeynep si è invece abituata alla “bella gente” ed è bel fiore che sboccia. Mehdi prenderà quindi coscienza che tra loro non potrà mai funzionare e pure Zeynep comprenderà che le differenze tra lei e suo marito sono tante e che lei non vuole più dover stare attenta a come si esprime e a cosa dice. Tra loro sarà finita?

Anticipazioni e Trame My Home My Destiny: Emine e Faruk ancora insieme ma…

Faruk ha sedotto Emine con l’unico scopo di estorcere da lei informazioni su Zeynep. La ragazza ci è cascata in pieno ma ora qualcosa sembra essere destinato a cambiare. La ragazza, dopo un loro bacio, metterà in chiaro di non volersi sentire usata e di volere sincerità tra loro. Faruk sarà astuto e con il suo fascino le farà credere di essere davvero interessato a lei. La giovane gli crederà ma presto potrebbe soffrire come mai avrebbe immaginato.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 16 al 18 agosto 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.