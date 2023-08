La Promessa Anticipazioni 16 agosto 2023: Leonor vuole farla finita! La marchesina tenta il suicidio

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 16 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Leonor sale sulla torre della tenuta, pronta a farla finita. Intanto Cruz e il Barone saranno pronti a rimandare Eugenia in sanatorio.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 16 agosto 2023, alle ore 14.45, ci rivelano che Leonor perderà la testa. La ragazza, ormai in preda alla più cieca disperazione per la fine della sua storia con Mauro, deciderà di togliersi la vita. Salirà sulla torre, pronta a buttarsi giù. Intanto Cruz e il Barone, dopo aver sentito Eugenia parlare di nuovo di Dolores, penseranno che sia arrivato il momento di rimandarla in sanatorio mentre Pia, preoccupata per Teresa, le impedirà di andare a servizio del Barone. La ragazza si infurierà mentre Manuel continuerà ad assolvere ai suoi doveri e vorrà ufficializzare le sue nozze con Jimena.

Anticipazioni La Promessa: Leonor vuole suicidarsi

Mauro ha gelato Leonor e le ha ribadito più e più volte che tra loro è finita. Il ragazzo si è allontanato dalla marchesina, convinto che per loro non ci sia futuro. Leonor non ha però accettato questo drammatico finale e a farle ancora più male sono state le bugie che il ragazzo le ha dovuto raccontare, che riguardano lui e Teresa. La ragazza ha il cuore spezzato e certa che non ci sia più nulla da fare, perderà la tesa. Penserà addirittura al suicidio. Per farla finita raggiungerà la torre della tenuta e sarà pronto a buttarsi nel vuoto.

La Promessa Anticipazioni: Cruz preoccupata a casa di Eugenia

Eugenia lo ha confessato. La donna ha rivelato a Jana, credendola Dolores, di aver rubato il suo bambino. La cameriera ha ottenuto quello che voleva e ora ha una parte di verità in pugno; dovrà capire chi sia l’assassino di sua madre e perché l’abbiano uccisa. Eugenia rivelerà a Cruz di aver parlato e di essersi scusata finalmente con Dolores e la marchesa, preoccupata di risentire quel nome nella sua casa, comincerà a pensare che sia arrivato il momento di rispedire la sorella in sanatorio. Il Barone sarà d’accordo con lei; i due avranno il timore che una storia del passato, possa tornare a tormentarli.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia impedisce che Teresa lavori con il Barone

Manuel continuerà con i suoi progetti di matrimonio con Jimena e si scuserà con Jana per essersi comportato in modo inadeguato alla loro amicizia. Il ragazzo è deciso a salvare la sua famiglia e per questo rivelerà a tutti di aver chiesto ai Duchi De Los Infantes di raggiungerli alla tenuta, per ufficializzare il fidanzamento. Intanto Pia, scoperto che il Barone vuole Teresa come sua unica cameriera personale, impedirà alla giovane di andare nelle stanze del nobile e manderà Maria al suo posto. Teresa si infurierà e rivelerà tutto a Padre Camillo, che – a sua volta – chiederà spiegazioni a Petra. La donna gli confermerà che le voci sul padre di Cruz sono vere. Jana invece proseguirà con le sue indagini ma il pensiero di Manuel non la lascerà neanche per un attimo.

