Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 31 luglio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 31 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 luglio 2023 - Carter confermerà a Quinn la sua intenzione di dimenticarla e di tornare da Paris. La Fuller cercherà di far ragionare il suo ex amante e di spingerlo a non sacrificarsi per proteggere lei e salvare il suo matrimonio. Il Walton sarà però convinto che la Buckingham possa davvero aiutarlo a essere di nuovo felice e a credere nell’amore ma soprattutto, se lui tornerà da lei, non darà più fastidio a Quinn e a Eric. Intanto Eric rassicurerà Donna sul fatto che lui non vuole rompere il loro idillio amoroso mentre Taylor continuerà a consigliare a Steffy di prendersi una pausa da Los Angeles. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 31 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 31 luglio 2023 - vedremo che la dottoressa, osservando quanto Yilmaz fosse preoccupato per Adnan, ricoverato in fin di vita in ospedale, ha capito che lui fosse a conoscenza di essere il padre del bambino. L'Akkaya, in effetti, non le ha ancora detto di averlo scoperto, così come l'Hekimoglu non gli ha mai detto di saperlo da tempo. Ora, il nuovo primario ne sta discutendo con Behice. Mujgan ammette che non gliene parlerà a cuor leggero, ma ha comunque stabilito che gliene parlerà: è tempo che lei ed il marito affrontino l'argomento...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 31 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 31 luglio 2023 - vedremo che Jana cercherà di avvicinarsi a Eugenia ma Cruz farà di tutto per impedirglielo. La marchesa non concederà alla cameriera di occuparsi della sorella e lascerà che si prenda cura di lei solo Maria Fernandez, per ora. La marchesa cercherà di convincere Manuel a fissare la data del suo matrimonio e a presentarsi dai genitori di Jimena, per chiederle ufficialmente la sua mano. Il giovane però prende tempo. Leonor riceve la visita di Juan Luis di Belmonte e tutti sono molto incuriositi dall’arrivo del duca alla tenuta. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 31 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 31 luglio 2023 - Nuh farà in modo che Mehdi e Zeynep si rivedano e abbiano modo di parlare. Con la complicità di Emine, organizzerà loro una serata. I due sposi non si rivolgeranno la parola ma quando rimarranno soli assisteranno a una scena che porterà Zeynep a prendere una decisione: adottare Kibrit. Mehdi rifiuterà preoccupato della partenza della moglie per Londra. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 31 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 31 luglio​ 2023 - Mario racconta a Julia della storia di Carmen e del momento in cui ha deciso di trasformarla in romanzi, poi le svela anche qualcosa di antecedente al primo libro: improvvisamente un uomo misterioso arrivò in città alla ricerca di Carmen. Nel frattempo Elena è preoccupata: Dani è troppo coinvolto da Manu. Effettivamente il ragazzo si aprirà con Tirso ammettendo di provare dei sentimenti forti per la nipote di Mario. In Africa, l'arrivo di Dolores ha sconvolto la vita della famiglia Villanueva. Carmen si trova tra l'incudine e il martello quando sua madre le chiede di Patricia. Così da un ultimatum a suo padre Francisco: o dice a Dolores la verità sulla sua relazione con Patricia o chiede alla sua amante di lasciare la casa di famiglia. Ma lui non sembra intenzionato, anzi, chiede a Patricia di tenere la bocca chiusa. Anche Linda deve affrontare un momento difficile, Faustino non si è presentato al locale e Victor ha finito per rivelarle che è stato arrestato dalla Guardia Coloniale. Ma ben presto la donna scopre che in realtà Faustino vuole partire per la metropoli, stufo che nessuno gli dia una possibilità. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

