Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 31 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Cruz impedirà a Jana di occuparsi di Eugenia poi spingerà Manuel a fissare la data delle nozze con Jimena ma...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 31 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che la Jana cercherà di avvicinarsi a Eugenia ma Cruz farà di tutto per impedirglielo. La marchesa non concederànalla cameriera di occuparsi della sorella e lascerà che si prenda cura di lei solo Maria Fernandez, per ora. La marchesa cercherà di convincere Manuel a fissare la data del suo matrimonio e a presentarsi dai genitori di Jimena, per chiederle ufficialmente la sua mano. Il giovane però prende tempo. Leonor riceve la visita di Juan Luis di Belmonte e tutti sono molto incuriositi dall’arrivo del duca alla tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Cruz tiene Jana lontana da Eugenia

Jana vuole interrogare Eugenia ma purtroppo le forti medicine che le vengono somministrate, tengono la marchesa in una sorta di letargia. La cameriera cercherà di avvicinarsi a lei e tenterà di farsi scegliere come sua assistente. Cruz però non avrà alcuna intenzione di permettere che una domestica addetta alle pulizie, si occupi di sua sorella. Continuerà a incaricare Maria Fernandez a cui Jana chiederà aiuto, affinché la dose delle medicine di Eugenia venga diminuita e la donna si riprenda dal sonno.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz sgrida Curro e lui si sfoga con Jana

Cruz ha accolto Eugenia a casa sua e ha promesso di occuparsi di lei. Curro sarà molto felice per questa decisione ma non riuscirà ancora a conquistare l’affetto di sua zia. La marchesa, dopo un piccolo incidente accorso a sua sorella, accuserà il nipote di averlo causato lui. Curro ci rimarrà malissimo e si sfogherà con Jana. Intanto Leonor riceverà la visita di Juan Luis di Belmonte. Il ragazzo vorrà fare una proposta di matrimonio alla sua amica di infanzia?

La Promessa Anticipazioni: Cruz spinge Manuel a fissare la data delle nozze con Jimena

Cruz non riuscirà a trovare pace. Dopo l’annuncio di Manuel, la marchesa ha finalmente ottenuto una vittoria ma non intende aspettare ancora per molto. Suo figlio deve fissare la data delle nozze con Jimena e deve, il prima possibile, recarsi dai genitori della ragazza, per chiedere ufficialmente la sua mano. Il giovane Lujan prenderà però tempo; sposerà Jimena ma non ora.

