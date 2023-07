My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 31 luglio 2023: Zeynep vuole adottare Kibrit

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 31 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep propone a Mehdi di adottare Kibrit ma lui dice NO... e per una ragione ben precisa.

Le Anticipazioni della puntata di My Home my Destiny in onda il 31 luglio 2023, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Nuh farà in modo che Mehdi e Zeynep si rivedano e abbiano modo di parlare. Con la complicità di Emine, organizzerà loro una serata. I due sposi non si rivolgeranno la parola ma quando rimarranno soli assisteranno a una scena che porterà Zeynep a prendere una decisione: adottare Kibrit. Mehdi rifiuterà preoccupato della partenza della moglie per Londra.

Anticipazioni My Home My Destiny: Nuh ed Emine cercano di riunire Mehdi e Zeynep

Mehdi e Zeynep sono a un bivio. Nuh ed Emine decidono di intervenire per aiutare i due amici a ritrovare un po’ di pace. Con una scusa, faranno uscire entrambi gli sposi e una volta che si saranno incontrati, li lasceranno da soli in modo tale che possano chiarirsi. Peccato però che né Zeynep né Mehdi abbiano intenzione di fare pace. Ma qualcosa potrebbe cambiare… improvvisamente.

My Home My Destiny: Mehdi difende un bambino e Zeynep decide di…

La serata ha una svolta improvvisa. Mentre cercano un locale dove cenare, ormai rassegnati a dover passare insieme quelle ore, Mehdi e Zeynep vedranno un uomo picchiare un bambino, per togliergli dei soldi. Mehdi interverrà in difesa del piccolo e, dopo averlo strappato dalle grinfie del violento, lo porterà a mangiare. Quanto accaduto colpirà moltissimo Zeynep, che ripenserà a Kibrit. Proporrà quindi al marito di adottare la ragazzina ma lui si rifiuterà.

Trame My Home My Destiny: Zeynep vuole trasferirsi da Sultan ma Zeliha interviene

Mehdi rifiuterà la proposta di Zeynep per via della sua imminente partenza per Londra. Il ragazzo non vorrà illudere la ragazzina e preferirà trovare un’altra soluzione. Tornati a casa, sempre più lontani l’uno dall’altra, Zeynep deciderà di lasciare casa del marito e trasferirsi a casa di Emine e Sultan. Zeliha sarà però totalmente contraria a questa decisione e chiederà a Sakine di intervenire.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.