Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 28 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 luglio 2023 - vedremo che Brooke e Taylor si troveranno l’una contro l’altra, ancora una volta. Le due donne si sono ritrovate a casa di Eric e tra loro è scoppiata una grossa lite. Taylor accuserà la bionda di fare sempre il gioco sporco e di aver messo in mezzo il Forrester senior, per ottenere quello che vuole. Poi la gelerà dicendole esattamente quello che pensa sul loro futuro. Le riferirà di essere assolutamente certa che Ridge tornerà da lei e dalla sua vera famiglia. Intanto Carter racconterà a Quinn del suo incontro con Zende mentre Paris continuerà a rimettere sua madre al suo posto. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 luglio 2023 - vedremo che così come la Altun e la signora, neanche l'ex meccanico vuole che il figlioletto venga circonciso. L'Akkaya raggiunge in fretta e furia la tenuta per far presente a Demir che non lascerà che faccia di Adnan ciò che più desidera: è lui il padre biologico. Tra i due acerrimi nemici esplode una lite accesissima, tanto che nemmeno la loro amata riesce a placare gli animi. Mentre gli adulti sono impegnati in questa discussione furibonda, il bimbo, da solo in stanza, sta maneggiando la pistola che lo Yaman ha lasciato incustodita, pensando sia un giocattolo. Accidentalmente, gli parte un colpo. I tre corrono da Adnan, e scoprono che è gravemente ferito: devono correre in ospedale, se vogliono provare a salvargli la vita! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 28 luglio 2023 - Jana sarà molto felice dell’arrivo di Eugenia alla tenuta. La donna però non sarà in grado di parlarle, sedata com’è dai farmaci. La cameriera, dopo essersi informata del dosaggio del laudano, chiederà a Maria Fernandez di diminuire la dose e di lasciare che la madre di Curro riprenda almeno in parte coscienza di sé. Intanto Leonor riceverà una lettera da parte del giovane Duca di Belmonte, che la informerà di volerla vedere mentre Catalina insisterà con Lope e Simona per convincerli a commercializzare la confettura di mirtilli e pepe rosa. Mauro confiderà a Teresa di aver chiuso con Leonor ma lei non gli darà retta. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 28 luglio 2023 - Zeynep starà vicino a Mehdi dopo il suo arresto. I due ragazzi si troveranno a un bivio sebbene entrambi capiscano di essersi affezionati l’uno all’altra, non riusciranno a mettere completamente da parte i loro dissidi. Intanto Benal comincerà a sospettare di essere incinta e cercherà di capire da Zeynep come stia andando il suo matrimonio. Nuh chiederà a Emine di aiutarlo a far riavvicinare i due neo sposi mentre Kibrit continuerà a soffrire per essere stata abbandonata nella casa famiglia. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 28 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 28 luglio​ 2023 - Julia intuisce che il romanzo "Le vicende di Mia Yaco" racconti in realtà la storia di sua nonna e decide di investigare, soprattutto su Mario: uno fra i suoi maggiori sospettati. Nel frattempo, Tirso opta per cedere l'hotel a Diana, a condizione che questa impieghi Cloe come dipendente nell'albergo. Inoltre, la ragazza deve affrontare anche l'ira di Dani, che ha scoperto di essere stato tradito poiché Manu è a conoscenza del fatto che lui sia transgender. In Africa, Patricia sta per morire di fronte ad Angel, impassibile poiché convinto che la madre stia fingendo. Carmen soccorre Patricia, salvandole la vita, ma anche assicurandosi che Francisco si preoccupi della sua salute e decida di farla restare a casa con loro finché non starà meglio. Dopo l'accaduto Angel fa perdere le sue tracce. Carmen lo cerca e lo trova nel rifugio in cui s’incontrava con Ines di nascosto, e lo spinge a riprendere in mano la sua vita, nonostante il dolore. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

