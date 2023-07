Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana vorrà parlare con Donna Eugenia ma lei sarà talmente sedata da non avere coscienza di sé.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 28 luglio 2023 alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Jana sarà molto felice dell’arrivo di Eugenia alla tenuta. La donna però non sarà in grado di parlarle, sedata com’è dai farmaci. La cameriera, dopo essersi informata del dosaggio del laudano, chiederà a Maria Fernandez di diminuire la dose e di lasciare che la madre di Curro riprenda almeno in parte coscienza di sé. Intanto Leonor riceverà una lettera da parte del giovane Duca di Belmonte, che la informerà di volerla vedere mentre Catalina insisterà con Lope e Simona per convincerli a commercializzare la confettura di mirtilli e pepe rosa. Mauro confiderà a Teresa di aver chiuso con Leonor ma lei non gli darà retta.

Anticipazioni La Promessa: Eugenia è arrivata alla tenuta

Cruz ha dato retta a Leonor e ha invitato sua sorella a rimanere alla tenuta, insieme al Barone e a suo figlio. Curro sarà felicissimo di rivedere sua madre e Cruz le lascerà la sua stanza, la più grande e confortevole in casa. Sin dal suo arrivo, sarà però chiaro che Donna Eugenia non si è ancora ripresa del tutto. Salvador, incuriosito, chiederà il perché delle precarie condizioni psichiche della nobildonna e i domestici le riveleranno che la poverina è stata vittima di un marito violento e traditore, che purtroppo l’ha annientata.

La Promessa Anticipazioni: Jana pronta a interrogare Eugenia

L’arrivo di Donna Eugenia alla tenuta è una grande opportunità per Jana. Dopo che Manuel ha deciso di sposare Jimena, alla ragazza non resta altro che dedicarsi al suo obiettivo iniziale, ovvero scoprire la verità sul suo passato. Ma ci sarà un problema. Eugenia sarà talmente tanto sedata, da non riuscire a parlare. La cameriera si informerà, tramite Maria Fernandez, della dose di laudano che la nobildonna assume e chiederà all’amica di diminuire le medicine somministrate alla madre di Curro, per permetterle di riprendere coscienza di sé. Jana vorrà interrogarla il prima possibile.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mauro torna da Teresa

Mauro confesserà a Teresa di aver chiuso con Leonor ma la cameriera, troppo delusa da lui, non riuscirà a dargli retta. Intanto Leonor riceverà una lettera da parte del giovane duca di Belmonte, che le dirà di volerla raggiungere alla tenuta mentre Catalina ribadirà a Lope e Simona di commercializzare la confettura di mirtilli e pepe rosa, ricetta speciale del cuoco. Padre Camillo continuerà ad approfittarsi di Petra mentre Pia affronterà il Barone, che la tratterà con disprezzo e la caccerà via.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.