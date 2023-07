Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 24 al 28 luglio 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 24 al 28 luglio 2023:

Puntata di Lunedì 24 luglio 2023

Pia ha dovuto difendersi nuovamente dal Barone ma a preoccuparla, ora, non è la sua incolumità, quanto quella di Teresa. La governante ha notato come il nobile abbia preso di mira la cameriera e cercherà di metterla in guardia ma senza purtroppo grandi risultati. A darle un’ulteriore preoccupazione ci si metterà pure Petra, che minaccerà di informare i marchesi della presenza di Lope nelle cucine. Pia solleciterà Romulo a fare qualcosa il prima possibile ma sarà Simona a intervenire attivamente, chiedendo la complicità di Catalina. La Lujan dovrà mettere Petra fuorigioco ma non sarà facile, visto che la donna ha spifferato a Padre Camillo della gravidanza di Pia. Jimena cercherà di avvicinarsi a Manuel ma lui continuerà a tenersi lontano da lei. Cruz deciderà quindi di escogitare un altro modo per farli avvicinare. Romulo scopre che la cena con i Duchi di Belmone non ha dato i frutti da lui sperati ma avrà comunque portato la marchesina a stare lontana da Mauro, che comincerà a pensare che la loro unione sia impossibile e deciderà di dirglielo apertamente.

Puntata di Martedì 25 luglio 2023

Mauro farà notare a Leonor che la loro relazione è praticamente impossibile. Il ragazzo la porterà a riflettere sulle grandi rinunce che lei dovrebbe fare qualora decidessero di fuggire insieme. Catalina avrà il compito di convincere Petra a non correre a informare la marchesa che un uomo lavora come cuoco nelle cucine. Per la Lujan non sarà però molto facile. Jimena, per potersi avvicinare a Manuel, si offrirà di aiutarlo nella manutenzione del suo aereo mentre Salvador salverà Maria Fernandez da un incidente e tra loro nascerà una bella e rapida amicizia, che potrebbe presto diventare altro. Padre Camillo, al corrente della gravidanza, tormenterà Pia e l’accuserà di essere una peccatrice mentre il Barone si avvicinerà sempre di più a Teresa, regalandole un profumo, che la ragazza accetterà con entusiasmo.

Puntata di Mercoledì 26 luglio 2023

Il Barone continuerà a farsi avanti con Teresa mentre Jana e Manuel decideranno di mettere da parte i loro sentimenti e di essere solo amici. Il Lujan chiederà alla cameriera di volare un’ultima volta con lui e Jana accetterà. La ragazza si pentirà subito dopo di averlo fatto e scoppierà in lacrime, capendo che questa sarà l’ultima volta in cui lei e il marchese passeranno una giornata insieme. Una volta a terra, Manuel si accorgerà del pianto della cameriera e cercherà di consolarla. I due verranno beccati da Jimena che, offesa, deciderà di lasciare la tenuta. Il giovane Lujan la convincerà a rimanere almeno sino a cena, con la promessa di dire qualcosa di molto importante che lo riguarda. Teresa si spruzzerà il profumo regalato dal Barone mentre Maria aiuterà Salvador a trovare una valida scusa per assentarsi dal servizio e gli consentirà di andare in città a spedire una lettera. I due trascorreranno una bella giornata insieme. Petra presenterà Padre Camillo a tutta la famiglia Lujan.

Puntata di Giovedì 27 luglio 2023

A cena Manuel comincerà a parlare del comportamento di sua madre e di Cruz, atto a convincerlo a sposarsi. La marchesa temerà che suo figlio voglia rompere il fidanzamento ma il giovane avrà altri obiettivi in mente. A La Promessa sarà tutto pronto per accogliere Donna Eugenia, la sorella di Cruz ma questo richiederà un grande sforzo sia da parte della sua famiglia che dei domestici. Pia e Mauro si alleeranno per impedire che Teresa cada nelle grinfie del Barone. La ragazza però non sembrerà nemmeno accorgersi del pericolo e riterrà il nobile una persona molto dolce e affascinante. Tra Maria Fernandez e Salvador nascerà un bel sentimento e sebbene i due cerchino di non darlo a vedere, alla tenuta ci sarà chi capirà tutto.

Puntata di Venerdì 28 luglio 2023

Cruz lascerà la sua camera da letto a Eugenia, permettendo alla sorella di avere tutti i confort necessari. La marchesa si traferirà nella stanza di Don Alonso e chiederà a tutti i camerieri di tenere d’occhio sua sorella e di vegliare notte e giorno su di lei. Cruz sarà molto preoccupata per lei, visto che le sue condizioni di salute risulteranno più complesse del previsto. La donna, che non conosce nessuno alla tenuta e sembrerà alienata, darà segni di squilibrio, mettendosi a ridere senza motivo. Jana si renderà conto che non sarà facile parlarle; Eugenia, in questo stato, non sarà mai in grado di raccontarle cosa è successo nel suo passato e come sia legata a sua madre e suo fratello. La cameriera escogiterà un modo per poterla interrogare: chiederà a Maria Fernandez di diminuire la dose dei suoi farmaci, per non tenerla così tanto sedata.

