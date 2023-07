Un Altro Domani Anticipazioni dal 24 al 30 luglio 2023: Angel accusa Patricia di essere un'assassina!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 24 al 30 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 24 al 30 luglio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 24 luglio 2023

Tirso saluta il medico, e confida ad Elena che gli è stata diagnosticata una leggera atassia. L'amica si offre di dargli una mano ad affrontare e superare questo difficile momento. Inoltre, la Prieto gli confessa che Maria è in realtà Dani, un ragazzo trans e che ha deciso di rendere pubblica la sua scelta. Intanto, Julia vorrebbe aiutare l’albergatore, che però continua a respingerla. La bottegaia storce il naso.

Puntata in onda Martedì 25 luglio 2023

Francisco e Carmen nominano Kiros responsabile della produzione dell’ebanisteria. Patricia non è per niente d’accordo, anche se non le resta che accettare la loro scelta. La Dark Lady, però, si mette ad escogitare un piano per sabotare l’operaio. A Robledillo, invece, Mario chiede a Julia di assumere la nipote, Manu, benché non abbia superato brillantemente la complessa prova che ha dovuto affrontare.

Puntata in onda Mercoledì 26 luglio 2023

Patricia ed Angel stanno avendo una discussione piuttosto accesa in fabbrica. La Dark Lady, all'improvviso, accusa un malore. Il figlio pensa stia fingendo, quindi le dà le spalle e se ne va. Carmen, certa che stavolta non si tratti di una messinscena, la soccorre e le salva la vita. In un secondo momento, Angel, sospettando che possa aver ucciso Ines, cerca di estorcere una confessione alla Godoy con un ingegnoso stratagemma. A Robledillo, invece, Julia pensa che il libro “Le avventure di Mia Yaco” racconti la storia della nonna. La bottegaia si mette ad investigare per svelare il mistero.

Puntata in onda Giovedì 27 luglio 2023

Julia è sicura che i romanzi di Graciela Solano, “Le avventure di Mia Yaco”, siano stati scritti proprio da Carmen, e cerca conferme al riguardo. Tuttavia, ben presto cambia idea ed inizia a pensare che qualcuno abbia rubato i diari della nonna per scrivere questi libri. La ragazza pensa che Mario nasconda qualcosa. A Rio Muni, invece, Patricia è preoccupata per Angel, che da qualche giorno ha fatto perdere le sue tracce. Carmen lo cerca e lo trova nel rifugio in cui s’incontrava con Ines di nascosto, e lo spinge a riprendere in mano la sua vita, nonostante il dolore.

Puntata in onda Venerdì 28 luglio 2023

Julia adesso sa con certezza che Graciela Solano, l’autrice dei romanzi su Mia Yaco, è proprio Mario. Leo le consiglia di far uscire la notizia sul giornale, però la ragazza si rifiuta. L’Infante si sta impegnando a mantenere il segreto dell’uomo, ma lo stesso non si può dire di Diana, la quale sta spargendo la voce per tutta Robledillo.

Puntata in onda Sabato 29 luglio 2023

Carmen riceve la visita della madre, Dolores. La giovane è felice di potersi ricongiungere con lei, tanto quanto lo è Dolores. D'altra parte, la Villanueva sta per scoprire che Francisco l'ha ingannata. Intanto, quest'ultimo chiede a Patricia di mantenere il segreto circa la vera natura della loro relazione. Enoa, invece, scivola, e teme che la caduta possa avere delle conseguenza per il bebè che porta in grembo.

Puntata in onda Domenica 30 luglio 2023

Mario deve fare i conti con il fatto che tutta Robledillo sia a conoscenza del proprio segreto. A Rio Muni, invece, Patricia sopporta a fatica la presenza di Dolores, la moglie di Francisco, nonché la madre di Carmen, appena giunta nella colonia.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.