Terra Amara Anticipazioni dal 24 al 30 luglio 2023: Adnan in punto di morte!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 24 al 30 luglio 2023.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 24 al 30 luglio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 24 luglio 2023

Yilmaz, certo che sia stata lei a rivelare a Demir della fuga con Zuleyha, vuole uccidere Hunkar. Il giovane la conduce in un capanno abbandonato, dove le dà fuoco. Tuttavia, pentitosi, torna indietro e le salva la vita. Intanto, sopraggiunge Fekeli, in preda al panico.

Puntata in onda Martedì 25 luglio 2023

Hunkar va a riprendere Adnan e Leyla, i quali si trovavano a casa di Sevda, affinché possano riunirsi con Zuleyha. Dopodiché, la signora chiede a Demir di mettere fine alla faida famigliare, e gli propone di tornare alla tenuta.

Puntata in onda Mercoledì 26 luglio 2023

Zuleyha e Yilmaz decidono di rinunciare alla fuga: resteranno a Cukurova, poiché non vogliono separare i loro figli da Demir e da Mujgan. D'altra parte, hanno anche deciso che chiederanno ai rispettivi coniugi il divorzio. L’ex meccanico lo propone alla moglie, però l’Hekimoglu gli fa sapere che non farà vivere a Kerem Ali quello che ha sopportato lei in quanto figlia di genitori divorziati. Intanto, l’ex sarta fa la stessa proposta al marito. Lo Yaman, furibondo, respinge la richiesta. L'Altun, di tutta risposta, gli confessa qualcosa che sa che lo ferirà.

Puntata in onda Giovedì 27 luglio 2023

Demir fa sapere a Zuleyha che per lui Adnan resta il proprio figlio, benché ora Yilmaz sappia di essere il padre biologico. Intanto, Gaffur prova a mettere Rasit in cattiva luce, perché Saniye lo tiene in buona considerazione. Behice e Sermin, invece, sono sempre più certe che Fikret non sia chi dica di essere; di contro, Mujgan si fida di lui, tanto da arrivare ad aprirgli il proprio cuore.

Puntata in onda Venerdì 28 luglio 2023

Behice, diffidente nei confronti di Fikret, si mette a ficcanasare nella sua camera; qui, trova dei documenti con il suo vero nome. Intanto, Demir organizza la festa per la circoncisione di Adnan, nonostante Zuleyha ed Hunkar non siano d’accordo. Nel momento in cui Yilmaz lo viene a sapere, va ad affrontare a brutto muso il rivale in amore. Mentre l’ex meccanico e lo Yaman discutono, il bambino si spara con la pistola lasciata incustodita dal padre.

Puntata in onda Sabato 29 luglio 2023

Non va in onda.

Puntata in onda Domenica 30 luglio 2023

Il piccolo Adnan è in ospedale, e deve esser operato. Zuleyha, temendo che Mujgan possa attentare alla vita del figlioletto, le vieta di entrare in sala operatoria. Sono tutti in apprensione per Adnan, e tutti pregano affinché si salvi e si riprenda il prima possibile.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.