Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 luglio 2023: Taylor insulta Brooke, "Rassegnati! Ridge tornerà da me!"

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Taylor e Brooke avranno un nuovo acceso confronto, nel quale la Hayes rimprovererà la sua rivale per aver messo in mezzo Eric, per riconquistare Ridge.

Le Anticipazioni di Beautiful in onda il 28 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Brooke e Taylor si troveranno l’una contro l’altra, ancora una volta. Le due donne si sono ritrovate a casa di Eric e tra loro è scoppiata una grossa lite. Taylor accuserà la bionda di fare sempre il gioco sporco e di aver messo in mezzo il Forrester senior, per ottenere quello che vuole. Poi la gelerà dicendole esattamente quello che pensa sul loro futuro. Le riferirà di essere assolutamente certa che Ridge tornerà da lei e dalla sua vera famiglia. Intanto Carter racconterà a Quinn del suo incontro con Zende mentre Paris continuerà a rimettere sua madre al suo posto.

Anticipazioni Beautiful: Taylor gela Brooke

Brooke non ha molta pazienza di aspettare la decisione di suo marito e vuole accelerare i tempi. Per questo motivo ha deciso di chiedere aiuto a Eric, da sempre suo accanito sostenitore. Il Forrester le ha però detto di non volersi mettere in mezzo, soprattutto se dall’altra parte c’è una persona come Taylor, a cui vuole molto bene. La Hayes ha fatto capolino alla Villa proprio in quell’istante e capendo le intenzioni della sua rivale, è andata su tutte le furie. Tra le due donne si scatenerà uno scontro piuttosto violento, che porterà la dottoressa a rimproverare la bionda per i suoi metodi non molto corretti. Le dirà infatti di fare il gioco sporco e di volersi accaparrare il sostegno di qualcun altro in famiglia. Poi la gelerà dicendole cosa pensa del loro futuro. Sarà infatti convinta che Ridge sceglierà lei e i loro figli e la lascerà come avrebbe dovuto fare tempo prima.

Beautiful Anticipazioni: Carter racconta a Quinn del suo incontro con Zende

Carter ha dovuto mentire per amore di Quinn. Il Walton non ha fatto parola con Zende, del suo amore – ancora molto forte – per la Fuller e questo per non turbare il matrimonio con Eric. L’avvocato racconterà della sua strana conversazione con il giovane Forrester alla designer e le rivelerà che il ragazzo si è fatto da parte per permettere a Paris di essere felice. Carter confesserà a Quinn di non aver voluto continuare il loro incontro e di aver tagliato corto, per evitare che si accorgesse del suo turbamento. La Fuller si assicurerà che il suo ex amante sia tranquillo e che questa storia non lo abbia turbato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris zittisce Grace. Lei ama Carter e lo riconquisterà

Carter rimarrà turbato dall’incontro con Zende e comincerà a pensare che il ragazzo, a differenza sua, ha saputo gestire la situazione. Deluso e amareggiato per non essere riuscito a difendere né il suo rapporto con Quinn né con la Buckingham, verrà preso dallo sconforto. Carter capirà che è arrivato il momento di fare qualcosa per la sua vita mentre Paris metterà a tacere sua madre e le imporrà di non mettersi più in mezzo nella sua vita. La ragazza vorrà riconquistare il suo amore e farà di tutto per riuscirci. Per questo raggiungerà l’ufficio di Carter, pronta a tutto per ottenere quello che vuole. Peccato che lo trovi in compagnia di Quinn e che abbia così la conferma che il suo ex amante, sia ancora legato alla moglie di Eric.

