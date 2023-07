Terra Amara Anticipazioni 28 luglio 2023: Adnan si è sparato! Sopravvivrà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 28 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Adnan si mette a giocare con una pistola, ed accidentalmente gli parte un colpo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 luglio, alle 14.10, Behice, diffidente nei confronti di Fikret, si mette a ficcanasare nella sua camera; qui, trova dei documenti con il suo vero nome. Intanto, Demir organizza la festa per la circoncisione di Adnan, nonostante Zuleyha ed Hunkar non siano d’accordo. Nel momento in cui Yilmaz lo viene a sapere, va ad affrontare a brutto muso il rivale in amore. Mentre l’ex meccanico e lo Yaman discutono, il bambino si spara con la pistola lasciata incustodita dal padre..

Terra Amara Anticipazioni: Behice smaschera Fikret!

Behice ne è stata convinta sin dal primo istante in cui lo ha visto: Fikret è un impostore. La donna ha persino spiegato a Mujgan che, per quanto ne sanno, il nuovo arrivato potrebbe essere un assassino in cerca di denaro. Infatti, Behice ha la netta sensazione che questo Fikret abbia ucciso il vero nipote di Fekeli per assumerne l'identità e cercare di accaparrarsi tutti gli averi dell'uomo. Mentre la dottoressa le chiede di smetterla di lavorare di fantasia e si confida con il giovane, la zia coglie la palla al balzo per andare a frugare nella sua camera. Qui, a furia di ficcare il naso, Behice trova i documenti di Fikret in cui c'è scritto il suo vero nome! Ora ha la prova che stava cercando...

Terra Amara Anticipazioni: Demir farà circoncidere Adnan!

Quando Demir le ha detto che non le avrebbe mai e poi mai concesso il divorzio, Zuleyha, collerica, gli ha risposto con una scioccante confessione: aveva rivelato a Yilmaz la verità sulla paternità del piccolo Adnan. L'imprenditore, allora, le ha fatto sapere che, al di là di tutto, avrebbe continuato a considerarsi il solo ed unico padre del bambino. Così, per far valere la propria patria potestà, lo Yaman organizza la festa per la circoncisione di Adnan, che ormai ha quattro anni. La moglie ed Hunkar non sono d'accordo, ma l'uomo non sente ragioni.

Adnan si spara, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 luglio 2023

Così come la Altun e la signora, neanche l'ex meccanico vuole che il figlioletto venga circonciso. L'Akkaya raggiunge in fretta e furia la tenuta per far presente a Demir che non lascerà che faccia di Adnan ciò che più desidera: è lui il padre biologico. Tra i due acerrimi nemici esplode una lite accesissima, tanto che nemmeno la loro amata riesce a placare gli animi. Mentre gli adulti sono impegnati in questa discussione furibonda, il bimbo, da solo in stanza, sta maneggiando la pistola che lo Yaman ha lasciato incustodita, pensando sia un giocattolo. Accidentalmente, gli parte un colpo. I tre corrono da Adnan, e scoprono che è gravemente ferito: devono correre in ospedale, se vogliono provare a salvargli la vita!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.