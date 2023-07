Un Altro Domani Anticipazioni 28 luglio 2023: Julia fa una scoperta sconvolgente!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 28 luglio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia è sicura che i romanzi di Graciela Solano, “Le avventure di Mia Yaco”, siano stati scritti proprio da Carmen, e cerca conferme. La ragazza pensa che Mario nasconda qualcosa. A Rio Muni, invece, Patricia è preoccupata per Angel, che da qualche giorno ha fatto perdere le sue tracce.

Un Altro Domani: Francisco e Carmen confidano in Kiros

Francisco e Carmen scelgono Kiros come responsabile della produzione dell'ebanisteria. Patricia è costretta a accettare la decisione. Tuttavia, complotta per sabotare il ragazzo. Quando Carmen la smaschera di fronte a Francisco, Patricia ha un malore. Tirso condivide i suoi problemi di ansia con Leo e inizia una psicoterapia con lui che gli fa capire di dover rallentare e cedere l'hotel. Mario cerca di convincere Julia ad assumere Manu per lavorare in bottega come sostituta di Cloe. Julia però mette alla prova Manu e si accorge che la ragazza non possiede nessuna delle competenze richieste. Il sergente confida a Ventura e Victor che le indagini sull'omicidio di Ines sono a un punto morto. Mario chiede palesemente a Julia di assumere la nipote Manu nonostante la difficile prova che ha dovuto affrontare, conclusasi in modo disastroso. Julia risponde con sincerità, dicendo a Mario che Manu non è in grado di svolgere nemmeno i compiti più semplici. Tuttavia, Mario la minaccia di non affittarle più la rimessa per la bottega se non procede con l'assunzione di Manu. Intanto, Tirso decide di cedere l'hotel, una situazione che preoccupa molto Cloe, la quale si è ormai molto affezionata al suo lavoro e non vorrebbe perderlo.

Un Altro Domani: Julia rivela i suoi sentimenti a Leo

Dopo il riavvicinamento con Kiros, Carmen sente che la passione potrebbe essere ancora viva. Nel frattempo, riferisce a don Francisco, suo padre, le proprie supposizioni riguardo al coinvolgimento di Patricia nella morte di Ines. Dopo che sua madre sviene in fabbrica, Angel cerca di ottenere una confessione da lei attraverso un astuta trappola. Durante una conversazione con sua madre Diana, Julia si rende finalmente conto di essere innamorata di Tirso e rivela questi sentimenti a Leo. Tuttavia, Leo chiede alla ragazza di provare a dimenticare il rivale e di innamorarsi perdutamente di lui. Diana propone a Tirso di venderle l'hotel. Dani confessa a Ribero di aver trascorso davvero una bella serata con Manu, bevendo e ascoltando musica su un prato, ma pensa che la ragazza sia troppo in ansia per suo zio Mario.

Julia sospetta di Mario, nella puntata di Un Altro Domani del 28 luglio 2023

Julia intuisce che il romanzo "Le vicende di Mia Yaco" racconti in realtà la storia di sua nonna e decide di investigare, soprattutto su Mario: uno fra i suoi maggiori sospettati. Nel frattempo, Tirso opta per cedere l'hotel a Diana, a condizione che questa impieghi Cloe come dipendente nell'albergo. Inoltre, la ragazza deve affrontare anche l'ira di Dani, che ha scoperto di essere stato tradito poiché Manu è a conoscenza del fatto che lui sia transgender. In Africa, Patricia sta per morire di fronte ad Angel, impassibile poiché convinto che la madre stia fingendo. Carmen soccorre Patricia, salvandole la vita, ma anche assicurandosi che Francisco si preoccupi della sua salute e decida di farla restare a casa con loro finché non starà meglio. Dopo l'accaduto Angel fa perdere le sue tracce. Carmen lo cerca e lo trova nel rifugio in cui s’incontrava con Ines di nascosto, e lo spinge a riprendere in mano la sua vita, nonostante il dolore.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45