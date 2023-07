My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 28 luglio 2023: Zeynep e Mehdi a un bivio. Benal complica le cose

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 27 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep sosterrà Mehdi ma i due non riusciranno a mettere da parte i dissidi. Benal complicherà le cose.

Nella puntata di My Home My Destiny in onda il 28 luglio 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Zeynep starà vicino a Mehdi dopo il suo arresto. I due ragazzi si troveranno a un bivio sebbene entrambi capiscano di essersi affezionati l’uno all’altra, non riusciranno a mettere completamente da parte i loro dissidi. Intanto Benal comincerà a sospettare di essere incinta e cercherà di capire da Zeynep come stia andando il suo matrimonio. Nuh chiederà a Emine di aiutarlo a far riavvicinare i due neo sposi mentre Kibrit continuerà a soffrire per essere stata abbandonata nella casa famiglia.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep e Mehdi a un bivio

Zeynep ha scelto Mehdi ed è tornata da lui. La ragazza ha scoperto che suo marito è stato portato in cella, con l’accusa di sfruttamento minorile. Sicura della sua innocenza, deciderà di stargli accanto e di sostenerlo. Quando Mehdi verrà rilasciato, Zeynep sarà per lui un grande sostegno e gliene sarà molto grato. Nonostante la dimostrazione che tra i due è nato dell’affetto, i ragazzi si troveranno comunque a un bivio e non sapranno cosa fare del loro futuro.

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal è incinta?

A peggiorare questa situazione e a rendere il matrimonio di Zeynep e Mehdi ancora più traballante, ci penserà Benal. La donna comincerà ad avere delle strane nausee e penserà di essere incinta. Ma soprattutto si avvicinerà alla Goksu e, dopo averla trovata per caso in strada, la inviterà a prendere un caffè, per domandarle come stia andando tra lei e Mehdi. L’amante del Karaca nel corso delle prossime puntate diventerà un ostacolo molto grande alla serenità dei protagonisti. Intanto Kibrit, dopo esserla presa con Zeynep per non averla tirata fuori dalla casa famiglia, riuscirà a ritrovare la speranza solo quando Mehdi le prometterà di riportarla a casa con lui molto presto.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Nuh vuole riunire Mehdi e Zeynep

Se Benal remerà contro Zeynep e Mehdi, Nuh farà esattamente il contrario. Il ragazzo cercherà di riunire i neo sposi e chiederà a Emine di aiutarlo. La giovane però potrebbe non dargli la mano che spera, visto che è stata a lei a spingere Zeynep a raggiungere Faruk e lasciare Mehdi. Nuh avrà bisogno di qualcun altro che lo sostenga? Ma soprattutto riuscirà a portare a termine il suo obiettivo?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.