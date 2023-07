Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 27 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 27 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 luglio 2023 - Carter dovrà mentire per amore di Quinn. Il Walton avrà il suo primo faccia a faccia con Zende, dopo che il ragazzo ha scoperto della sua tresca amorosa con Paris. Il Forrester rivelerà al suo amico di non essere arrabbiato con lui ma di volere una spiegazione sul fatto che tra lui e la Buckingham non abbia funzionato. Carter dovrà mentirgli e non potrà ovviamente dirgli che il suo rapporto con la sorella di Zoe, non è andato avanti per colpa di Quinn. Intanto Brooke si troverà di nuovo a combattere contro Taylor. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 luglio 2023 - Behice e Sermin non si fidano di Fikret. Entrambe sono convinte che il ragazzo non sia chi dice di essere: non è il vero nipote di Fekeli, ma un impostore in cerca di soldi. Le due pettegole, però, non hanno ancora trovato delle prove a sostegno della loro tesi, pertanto continuano a parlarne e ad investigare. A differenza di Behice e Sermin, evidentemente Mujgan sente di potersi fidare di Fikret, dato che si apre con lui come se lo conoscesse da tempo. La dottoressa, in cerca di un confidente, racconta a Fikret di tutte le disavventure che ha vissuto da quando si è trasferita a Cukurova, ed ha conosciuto Yilmaz... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 27 luglio 2023 - Manuel sconvolgerà tutta la famiglia con una dichiarazione spiazzante.Il Lujan, dopo aver detto addio a Jana, confesserà di voler sposare Jimena. Il ragazzo lo farà durante una cena, lasciando Cruz senza parole. Intanto alla tenuta sarà tutto pronto per accogliere Eugenia, la madre di Curro e Jana non vedrà l’ora di poter parlare con la donna, che conosce sicuramente molto bene il suo passato. Pia e Mauro faranno di tutto per proteggere Teresa dalle grinfie del Barone ma la ragazza non sembrerà ancora accorgersi di essersi messa in pericolo. Tra Maria e Salvador crescerà il sentimento e nonostante i due cerchino di non dare nell’occhio, ci sarà qualcuno che si accorgerà di loro. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 27 luglio 2023 - Zeynep deciderà di non partire con Faruk e di tornare invece da Mehdi. La ragazza arriverà a casa Karaca e scoprirà che il marito è stato arrestato. Si presenterà quindi in prigione ma non avrà il coraggio di parlare con Mehdi. Intanto Kibrit verrà trasferita in una casa famiglia mentre Ali, maggiorenne, potrà andarsene. Nuh informerà le sorelle Karaca di quello che è accaduto all’amico ma consiglierà a Cemile di non dire nulla a Zeliha, che è stata male da poco. L’avvocato Hasan sarà pronto a difendere il giovane meccanico in un complesso processo, che comincerà il giorno successivo. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 27 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 27 luglio​ 2023 - vedremo che dopo il riavvicinamento con Kiros, Carmen sente che la passione potrebbe essere ancora viva. Nel frattempo, riferisce a don Francisco, suo padre, le proprie supposizioni riguardo al coinvolgimento di Patricia nella morte di Ines. Dopo che sua madre sviene in fabbrica, Angel cerca di ottenere una confessione da lei attraverso un astuta trappola. Durante una conversazione con sua madre Diana, Julia si rende finalmente conto di essere innamorata di Tirso e rivela questi sentimenti a Leo. Tuttavia, Leo chiede alla ragazza di provare a dimenticare il rivale e di innamorarsi perdutamente di lui. Diana propone a Tirso di venderle l'hotel. Dani confessa a Ribero di aver trascorso davvero una bella serata con Manu, bevendo e ascoltando musica su un prato, ma pensa che la ragazza sia troppo in ansia per suo zio Mario. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

