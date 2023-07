Terra Amara Anticipazioni 27 luglio 2023: Mujgan si avvicina a Fikret...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 luglio, alle 14.10, Demir fa sapere a Zuleyha che per lui Adnan resta il proprio figlio, benché ora Yilmaz sappia di essere il padre biologico. Intanto, Gaffur prova a mettere Rasit in cattiva luce, perché Saniye lo tiene in buona considerazione. Behice e Sermin, invece, sono sempre più certe che Fikret non sia chi dica di essere; di contro, Mujgan si fida di lui, tanto da arrivare ad aprirgli il proprio cuore...

Terra Amara Anticipazioni: Demir spiazza Zuleyha!

Mentre Mujgan diceva a Yilmaz che non gli avrebbe mai e poi mai concesso il divorzio, Zuleyha stava chiedendo a Demir di lasciarla finalmente libera di essere felice con l'uomo che ama per davvero. L'imprenditore, furibondo, le ha gridato contro che non l'avrebbe accontentata, e che si sarebbe quindi dovuta mettere l'anima in pace. Collerica, l'Altun gli ha confessato di aver rivelato all'Akkaya la verità circa la paternità del piccolo Adnan. Lo Yaman, ancora più arrabbiato, ma anche un po' sconcertato, le ha fatto sapere che per lui non sarebbe cambiato nulla, si sarebbe continuato a comportare come il padre del bambino, ed l'acerrimo nemico avrebbe dovuto continuare a tenersi a debita distanza.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur mette i bastoni tra le ruote a Rasit!

Gaffur non ha mai accettato la presenza di Rasit alla tenuta. Quando quest'ultimo si è presentato alla villa in cerca di un lavoro, poiché era rimasto disoccupato al momento della morte di Hatip, il fratello di Gulten ha subito provato a cacciarlo via; tuttavia, è intervenuta Hunkar, che invece ha deciso di assumerlo. Fadik, innamorata di Rasit, è contenta di poter vedere tutti i giorni il giovane, così come Saniye è contenta di poter contare sul suo aiuto: è un bravo lavoratore. Gaffur, in un impeto di gelosia, tenta di mettere Rasit in cattiva luce. Ce la farà?

Mujgan accorcia le distanze con Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 27 luglio 2023

Behice e Sermin non si fidano di Fikret. Entrambe sono convinte che il ragazzo non sia chi dice di essere: non è il vero nipote di Fekeli, ma un impostore in cerca di soldi. Le due pettegole, però, non hanno ancora trovato delle prove a sostegno della loro tesi, pertanto continuano a parlarne e ad investigare. A differenza di Behice e Sermin, evidentemente Mujgan sente di potersi fidare di Fikret, dato che si apre con lui come se lo conoscesse da tempo. La dottoressa, in cerca di un confidente, racconta a Fikret di tutte le disavventure che ha vissuto da quando si è trasferita a Cukurova, ed ha conosciuto Yilmaz...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.