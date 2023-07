La Promessa Anticipazioni 27 luglio 2023: Manuel fa un annuncio spiazzante. Sposerà Jimena molto presto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Manuel annuncia di aver deciso di sposare Jimena mentre Jana attende con trepidazione l'arrivo di Donna Eugenia alla tenuta.

Nella puntata de La Promessa in onda il 27 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Manuel sconvolgerà tutta la famiglia con una dichiarazione spiazzante. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Lujan, dopo aver detto addio a Jana, confesserà di voler sposare Jimena. Il ragazzo lo farà durante una cena, lasciando Cruz senza parole. Intanto alla tenuta sarà tutto pronto per accogliere Eugenia, la madre di Curro e Jana non vedrà l’ora di poter parlare con la donna, che conosce sicuramente molto bene il suo passato. Pia e Mauro faranno di tutto per proteggere Teresa dalle grinfie del Barone ma la ragazza non sembrerà ancora accorgersi di essersi messa in pericolo. Tra Maria e Salvador crescerà il sentimento e nonostante i due cerchino di non dare nell’occhio, ci sarà qualcuno che si accorgerà di loro.

Anticipazioni La Promessa: Manuel annuncia che ha accettato di sposare Jimena

Jimena ha scoperto Manuel e Jana insieme e avrebbe lasciato la tenuta se il Lujan non le avesse promesso una grande sorpresa. Il ragazzo le ha chiesto di rimanere almeno sino alla cena e di aspettare una sua importante dichiarazione. Nella puntata de La Promessa in onda il 27 luglio 2023, vedremo il marchese – durante la serata – annunciare alla sua famiglia di aver preso una decisione. Dopo aver commentato lo strano e non proprio appropriato comportamento di sua madre e Jimena, rivelerà di aver deciso di sposare la vedova di Tomas e di aver preso sul serio il suo ruolo di erede. Cruz ne sarà felicissima mentre Jana cercherà di non dare a vedere la sua tristezza, conscia che questa sia la strada giusta sia per lei che per il suo innamorato.

La Promessa Anticipazioni: Tutto pronto per l’arrivo di Donna Eugenia

Jana troverà molto presto qualcosa con cui distrarsi. La ragazza non vedrà l’ora che Donna Eugenia arrivi alla tenuta, per parlare di Dolores sua madre e del suo passato. La giovane sa che la mamma adottiva di Curro è al corrente di tutta la verità e, ora che l’avrà a La Promessa, potrà finalmente interrogarla. Tutto sarà pronto per darle la giusta accoglienza e Curro sarà felicissimo di rivedere sua madre. Intanto Simona e Lope ringrazieranno Catalina per aver rimesso al suo posto Petra mentre Candela, dopo aver bruciato una torta, rivelerà di aver paura di perdere il suo lavoro a causa del nuovo cuoco.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia e Mauro in soccorso di Teresa

Teresa è nel mirino del Barone e Pia e Mauro sono molto preoccupati. I due prometteranno di fare tutto il possibile per salvarla dalle grinfie del perfido nobile e tenteranno di farle aprire gli occhi. Teresa non darà però loro retta, convinta che il Barone sia un uomo premuroso e che le paure del suo ex fidanzato e della governante siano eccessive. Catalina intanto proporrà a Simona e Lope di commercializzare la confettura piccante del cuoco. Tra Maria e Salvador crescerà il sentimento e nonostante i due cerchino di non dare nell'occhio, Jana capirà tutto.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.