My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 27 luglio 2023: Zeynep sceglie Mehdi e torna da lui

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 27 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep tornerà da Mehdi e scoprirà del suo arresto.

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 27 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Zeynep deciderà di non partire con Faruk e di tornare invece da Mehdi. La ragazza arriverà a casa Karaca e scoprirà che il marito è stato arrestato. Si presenterà quindi in prigione ma non avrà il coraggio di parlare con Mehdi. Intanto Kibrit verrà trasferita in una casa famiglia mentre Ali, maggiorenne, potrà andarsene. Nuh informerà le sorelle Karaca di quello che è accaduto all’amico ma consiglierà a Cemile di non dire nulla a Zeliha, che è stata male da poco. L’avvocato Hasan sarà pronto a difendere il giovane meccanico in un complesso processo, che comincerà il giorno successivo.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep sceglie Mehdi e torna da lui

Mehdi ha rinunciato a Zeynep e ha permesso alla ragazza di correre in aeroporto per partire con Faruk. Una volta arrivata, la ragazza però capirà che non è la cosa giusta da fare. Restituirà quindi l’anello al fidanzato e tornerà a casa. Scoprirà però con orrore che Mehdi è stato arrestato, con un’accusa terribile: sfruttamento minorile. Intanto Kibrit verrà lasciata in una casa famiglia dagli assistenti sociali.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep non ha il coraggio di consolare Mehdi

Nuh arriverà a casa Karaca per avvertire Mujgan e Cemile dell’arresto di Mehdi ma chiederà alle ragazze prudenza. La loro mamma non dovrà sapere nulla, almeno per ora, per evitare che possa avere un altro malore. Intanto Zeynep, venuta a conoscenza dell’infausto destino del marito, lo raggiungerà in prigione. Lo vedrà però talmente abbattuto e triste, che non troverà il coraggio di parlargli. Si presenterà solo il giorno dopo, durante la prima udienza del suo processo.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Kibrit disperata

Mehdi attenderà la prima udienza del suo processo e spererà che le cose vadano bene. Hasan, il suo avvocato, gli prometterà di fare di tutto per farlo uscire di prigione e dimostrare la sua innocenza. Intanto Kibrit sarà disperata. La ragazza, trasferita in una casa famiglia, si troverà da sola, visto che Ali – maggiorenne – verrà lasciato libero. Per la giovinetta sarà un vero trauma.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.