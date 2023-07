Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 luglio 2023: Carter mente ancora per proteggere Quinn!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Zende metterà sotto torchio Carter parlandogli di Paris. Il Walton sarà costretto a mentire di nuovo per proteggere Quinn e il suo matrimonio con Eric. Intanto Brooke...

Nella puntata di Beautiful in onda il 27 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Carter dovrà mentire per amore di Quinn. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Walton avrà il suo primo faccia a faccia con Zende, dopo che il ragazzo ha scoperto della sua tresca amorosa con Paris. Il Forrester rivelerà al suo amico di non essere arrabbiato con lui ma di volere una spiegazione sul fatto che tra lui e la Buckingham non abbia funzionato. Carter dovrà mentirgli e non potrà ovviamente dirgli che il suo rapporto con la sorella di Zoe, non è andato avanti per colpa di Quinn. Intanto Brooke si troverà di nuovo a combattere contro Taylor.

Anticipazioni Beautiful: Carter mente a Zende

Carter è ancora innamorato di Quinn ma non può dire nulla a nessuno. Il Walton ha promesso di proteggere la Fuller e di non mettere in pericolo il suo matrimonio con Eric. Per questo motivo non potrà dire a Zende il vero motivo per cui tra lui e Paris non è andata. Questo succederà quando Il Forrester e Carter si troveranno faccia a faccia, per la prima volta, dopo la scoperta da parte di Zende, della relazione tra il suo amico e la Buckingham. Il nipote di Eric non sarà arrabbiato con l’avvocato ma vorrà capire cosa sia successo tra lui e la sorella di Zoe, per assicurarsi che se i due si sono separati per causa sua, entrambi sappiano che lui si farà indietro. Carter sarà molto colpito da queste parole ma non potrà dirgli che l’unico vero ostacolo al suo amore con la bella attivista, è Quinn.

Beautiful Anticipazioni: Paris sotto torchio

Paris non ha alcuna intenzione di dimenticare Carter e questo fa infuriare Grace. La dottoressa b prendesse una volta per tutte in considerazione di fidanzarsi con Zende e di cominciare una vita con lui. La ragazza non vuole però proprio cedere e continuerà a ribadire alla madre di essersi innamorata del Walton e di volerlo riconquistare. La giovane dovrà solo capire cosa sia successo e cosa o chi impedisca all’avvocato di amarla. Avrà però già in mente una risposta a questo quesito. Questo problema ha infatti un nome e si tratta di quello di Quinn Fuller.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Taylor di nuovo in guerra

Brooke ha raggiunto Villa Forrester per parlare con Eric e per chiedergli supporto nella sua riconquista di Ridge. Lo stilista, sebbene tifi per lei, non vorrà intervenire più di tanto, per evitare che suo figlio si senta condizionato. La sua decisione di non mettersi in mezzo, sarà la giusta soluzione, visto quello che succederà dopo tra Brooke e Taylor, sopraggiunta alla Villa, per parlare con il suo ex marito. Tra le due donne si scatenerà una vera e propria guerra, con la Hayes che rimprovererà alla sua rivale di giocare sporco e di non rispettare le decisioni di suo marito, in merito al suo bisogno di stare da solo, per riflettere.

