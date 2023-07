Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 26 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 26 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 luglio 2023 - Steffy continuerà a pregare Li di aiutarla a organizzare la veglia funebre per Finn. La dottoressa non le darà per nulla retta e continuerà a chiudersi a riccio e a costruire un muro intorno a lei, tale da far preoccupare moltissimo la Forrester. Liam assisterà impotente a quello che sta succedendo e quando i due rimarranno da soli, commenteranno il fatto che Li sembra sempre più strana e che qualcosa bolle in pentola. Ma cosa? Intanto Brooke cercherà l’aiuto di Eric per riconquistare Ridge mentre Paris subirà l’ennesima lavata di testa da parte di sua madre Grace, sempre più convinta che lei debba stare con Zende. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 26 luglio 2023 - vedremo che mentre l'Hekimoglu respinge con forza la richiesta di divorzio di Yilmaz, Zuleyha e lo Yaman stanno affrontando lo stesso identico discorso. L'ex sarta pretende che l'imprenditore le conceda finalmente di tornare ad essere libera; Demir, però, non è per niente clemente, e reagisce con la violenza che lo contraddistingue. Furente, l'uomo le fa sapere che non le permetterà mai e poi mai di essere felice con l'amante. L'Altun, allora, in un impeto di rabbia gli rivela che ormai l'Akkaya è al corrente della verità circa la paternità di Adnan!Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 26 luglio 2023 - Jana e Manuel, dopo l’ennesima dichiarazione d’amore di quest’ultimo, decideranno di rimanere solo amici. I due però vorranno fare un ultimo giro in aereo. Jana scoppierà in lacrime una volta a terra e il Lujan correrà ad abbracciarla per consolarla. Jimena sopraggiungerà proprio in quel momento, andrà su tutte le furie e vorrà andarsene. Manuel si affretterà a fermarla e le chiederà di rimanere alla tenuta sino a cena, durante la quale farà un annuncio molto importante che riguarda la sua vita. Teresa sarà felice di usare il profumo che il Barone le ha regalato mentre Maria aiuterà Salvador a trovare un modo per allontanarsi da La Promessa e recarsi in città per inviare un’importante lettera. Intanto Petra rivelerà ai Lujan che Padre Camillo rimarrà ancora tra loro e Leonor, ancora una volta respinta, si dirà disposta a tutto per amore. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 26 luglio 2023 - Mehdi presenterà a Zeynep le carte del divorzio. La ragazza tornerà a casa e sia Zeliha che Sakine cercheranno di riavvicinarla al marito. Mehdi però anticiperà tutte le donne della famiglia, tornando con l’istanza di divorzio. Zeynep la firmerà e raggiungerà Faruk in aeroporto. Per il Karaca sarà una grande delusione; in cuor suo sperava che la consorte decidesse di rimanere. Purtroppo per lui a questa dolorosa sorpresa se ne aggiungerà un’altra: la Polizia lo arresterà con l’accusa di sfruttamento minorile e porterà via sia Kibrit che Yaldiz Alì. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 26 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 26 luglio​ 2023 - Francisco e Carmen scelgono Kiros come responsabile della produzione dell'ebanisteria. Patricia è costretta a accettare la decisione. Tuttavia, complotta per sabotare il ragazzo. Quando Carmen la smaschera di fronte a Francisco, Patricia ha un malore. Tirso condivide i suoi problemi di ansia con Leo e inizia una psicoterapia con lui che gli fa capire di dover rallentare e cedere l'hotel. Mario cerca di convincere Julia ad assumere Manu per lavorare in bottega come sostituta di Cloe. Julia però mette alla prova Manu e si accorge che la ragazza non possiede nessuna delle competenze richieste. Il sergente confida a Ventura e Victor che le indagini sull'omicidio di Ines sono a un punto morto. Mario chiede palesemente a Julia di assumere la nipote Manu nonostante la difficile prova che ha dovuto affrontare, conclusasi in modo disastroso. Julia risponde con sincerità, dicendo a Mario che Manu non è in grado di svolgere nemmeno i compiti più semplici. Tuttavia, Mario la minaccia di non affittarle più la rimessa per la bottega se non procede con l'assunzione di Manu. Intanto, Tirso decide di cedere l'hotel, una situazione che preoccupa molto Cloe, la quale si è ormai molto affezionata al suo lavoro e non vorrebbe perderlo.Qui la trama completa di Un Altro Domani.

