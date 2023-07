My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 26 luglio 2023: Mehdi chiede il divorzio e poi viene arrestato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 26 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi presenta a Zeynep l'istanza di divorzio e lei la firma per poi correre da Faruk. Il Karaca subito dopo viene arrestato.

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 26 luglio 2023, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Mehdi presenterà a Zeynep le carte del divorzio. La ragazza tornerà a casa e sia Zeliha che Sakine cercheranno di riavvicinarla al marito. Mehdi però anticiperà tutte le donne della famiglia, tornando con l’istanza di divorzio. Zeynep la firmerà e raggiungerà Faruk in aeroporto. Per il Karaca sarà una grande delusione; in cuor suo sperava che la consorte decidesse di rimanere. Purtroppo per lui a questa dolorosa sorpresa se ne aggiungerà un’altra: la Polizia lo arresterà con l’accusa di sfruttamento minorile e porterà via sia Kibrit che Yaldiz Alì.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeyenp torna a casa e incontra per la prima volta Belal

Dopo il suo incontro con Faruk, Zeynep tornerà dai Karaca. Sull’uscito, la ragazza incontrerà per la prima volta Belal, arrivata per parlare con Mehdi. La nostra protagonista ignorerà che la donna che si troverà davanti è stata l’amante di suo marito e le parlerà amabilmente. Una volta entrata in casa dovrà affrontare di nuovo Mujgan, che la punzecchierà in modo molto fastidioso. Zeynep non le darà alcuna soddisfazione e cercherà di ignorarla. Non potrà però fingere di non sentire Zeliha e Sakine. Le due donne la spingeranno a far pace con Mehdi e a risolvere i loro problemi.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi presenta le carte del divorzio a Zeynep

Sakine e Zeliha spereranno che tra i loro figli le cose si appianino ma a prendere una decisione sarà Mehdi, che ha rinunciato a Zeynep e vuole lasciarla libera. Il ragazzo si presenterà a casa con l’istanza di divorzio e la protagonista, sebbene addolorata, deciderà di firmarla e di correre in aeroporto, dove Faruk sta per imbarcarsi per Londra. Il Karaca ci rimarrà male. Avrebbe voluto che sua moglie decidesse di restare ma non potrà fare nulla anzi non vorrà fare nulla per fermarla.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi viene arrestato

Mehdi sarà addolorato per la scelta di Zeynep di firmare le carte del divorzio. Il ragazzo lascerà che la consorte corra in aeroporto e parta con Faruk per Londra. Il giovane scoppierà in un pianto disperato, che dovrà soffocare davanti a un’altra terribile novità. La Polizia, accompagnata dagli assistenti sociali, preleveranno Kibrit e Alì e li porteranno in una casa famiglia, arrestando Mehdi con l'accusa di sfruttamento di lavoro minorile. Per il Karaca sarà un’accusa pesantissima da cui dovrà difendersi.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 24 al 28 luglio 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.