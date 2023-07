Terra Amara Anticipazioni 26 luglio 2023: Zuleyha ferisce a morte Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 26 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che, dopo avergli chiesto il divorzio, Zuleyha fa una confessione a Demir proprio per fargli del male...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 luglio, alle 14.10, Zuleyha e Yilmaz decidono di rinunciare alla fuga: resteranno a Cukurova, poiché non vogliono separare i loro figli da Demir e da Mujgan. D'altra parte, hanno anche deciso che chiederanno ai rispettivi coniugi il divorzio. L’ex meccanico lo propone alla moglie, però l’Hekimoglu gli fa sapere che non farà vivere a Kerem Ali quello che ha sopportato lei in quanto figlia di genitori divorziati. Intanto, l’ex sarta fa la stessa proposta al marito. Lo Yaman, furibondo, respinge la richiesta. L'Altun, di tutta risposta, gli confessa qualcosa che sa che lo ferirà...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha rinuncia a fuggire con Yilmaz...

Zuleyha è stata raggiunta e fermata da Demir proprio quando stava per partire. Il piano di fuga ben studiato con Yilmaz è sfumato, e per sempre. Infatti, la giovane ha modo di parlare con l'amato per fargli sapere di averci riflettuto per bene, e di essere giunta ad una conclusione: non possono scappare, perché non possono scappare con i bambini. L'Altun non pensa sia giusto separare Adnan e Leyla da Demir, così come non è giusto separare Kerem Ali da Mujgan; e lei, senza di loro, non andrà da nessuna parte.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz chiede il divorzio a Mujgan...

Consapevoli del fatto che non sia il caso di strappare Adnan, Leyla e Kerem Ali dalle braccia dei loro genitori, Zuleyha e l'Akkaya rinunciano definitivamente all'idea di fuggire insieme. Tuttavia, nessuno dei due vuole rinunciare al loro sogno d'amore. Pertanto, l'Altun e Yilmaz si accordano per chiedere ai rispettivi coniugi il divorzio. Quest'ultimo, ora, ne sta parlando con la moglie. L'Akkaya propone all'Hekimoglu di firmare le carte del divorzio, ma lei non la prende bene. Mujgan gli fa sapere che non farà vivere al figlio ciò che ha vissuto lei da figlia di genitori divorziati, soltanto affinché lui possa vivere per sempre felice contento con l'amata!

Zuleyha spiazza Demir, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 26 luglio 2023

Mentre l'Hekimoglu respinge con forza la richiesta di divorzio di Yilmaz, Zuleyha e lo Yaman stanno affrontando lo stesso identico discorso. L'ex sarta pretende che l'imprenditore le conceda finalmente di tornare ad essere libera; Demir, però, non è per niente clemente, e reagisce con la violenza che lo contraddistingue. Furente, l'uomo le fa sapere che non le permetterà mai e poi mai di essere felice con l'amante. L'Altun, allora, in un impeto di rabbia gli rivela che ormai l'Akkaya è al corrente della verità circa la paternità di Adnan!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.