Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 26 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jimena troverà Jana e Manuel stretti in un dolce abbraccio. La ragazza sarà furiosa e se ne vorrà andare dalla tenuta ma il Lujan...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 26 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Jana e Manuel, dopo l’ennesima dichiarazione d’amore di quest’ultimo, decideranno di rimanere solo amici. I due però vorranno fare un ultimo giro in aereo. Jana scoppierà in lacrime una volta a terra e il Lujan correrà ad abbracciarla per consolarla. Jimena sopraggiungerà proprio in quel momento, andrà su tutte le furie e vorrà andarsene. Manuel si affretterà a fermarla e le chiederà di rimanere alla tenuta sino a cena, durante la quale farà un annuncio molto importante che riguarda la sua vita. Teresa sarà felice di usare il profumo che il Barone le ha regalato mentre Maria aiuterà Salvador a trovare un modo per allontanarsi da La Promessa e recarsi in città per inviare un’importante lettera. Intanto Petra rivelerà ai Lujan che Padre Camillo rimarrà ancora tra loro e Leonor, ancora una volta respinta, si dirà disposta a tutto per amore.

Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana in volo insieme per l’ultima volta

Manuel ha rivelato più e più volte a Jana di amarla ma la ragazza, spaventata che la relazione con il marchese non porti nulla di buono, lo ha sempre rifiutato. I due, alla fine, decideranno di rimanere amici e di lasciarsi alle spalle i propri sentimenti. Prima però di dirsi addio per sempre, si concederanno un ultimo volo tutto per loro. Purtroppo questo momento intimo si trasformerà in un grande dolore per la cameriera che, una volta a terra e consapevole di dover salutare per sempre il Lujan, scoppierà in lacrime.

La Promessa Anticipazioni: Jimena scopre Jana e Manuel abbracciati ed è pronta ad andarsene

Manuel si accorgerà subito che Jana è scoppiata in lacrime e cercherà di consolarla. Il ragazzo l’abbraccerà con tanto amore e lei si lascerà completamente andare. Jimena li troverà così e avrà l’ennesima conferma che tra i due ci sia del tenero. Furiosa per quello che avrà visto, la duchessina vorrà lasciare immediatamente la tenuta ma il Lujan la fermerà, dicendole di rimanere per la cena, durante la quale farà un annuncio molto importante. Jimena accetterà di rimanere e spererà che ne valga la pena.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Teresa indossa il profumo del Barone

Teresa è nel mirino del Barone ma purtroppo per lei non si accorge di essere in pericolo. La ragazza non dà retta agli avvertimenti di Pia, preoccupata per lei e continuerà a credere che il nobile sia un uomo dolce e premuroso. Per questo motivo indosserà il profumo che le ha regalato, facendo accapponare la pelle alla governante. Intanto Petra comunicherà ai marchesi che Padre Camillo rimarrà con loro ancora un po’. Jimena si dirà convinta di aver già visto il sacerdote ma lui le risponderà che non è possibile che si siano già incontrati. Leonor verrà nuovamente rifiutata da Mauro, deciso a rompere con lei. La ragazza affermerà di essere pronta a fare di tutto per il loro amore mentre Maria aiuterà Salvador a prendere qualche ora libera dal servizio e a recarsi in città per spedire un’importante lettera, con cui il giovane chiede ancora una volta di essere riformato dall’esercito. I due diventeranno sempre più complici.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.