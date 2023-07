Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 luglio 2023: Li preoccupa Steffy. La sua bugia distruggerà la Forrester?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 26 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy e Liam saranno preoccupati per il comportamento ambiguo di Li mentre Brooke e Paris...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 26 luglio 2023, in onda alle ore 13.45 su Canale5, Steffy continuerà a pregare Li di aiutarla a organizzare la veglia funebre per Finn. La dottoressa non le darà per nulla retta e continuerà a chiudersi a riccio e a costruire un muro intorno a lei, tale da far preoccupare moltissimo la Forrester. Liam assisterà impotente a quello che sta succedendo e quando i due rimarranno da soli, commenteranno il fatto che Li sembra sempre più strana e che qualcosa bolle in pentola. Ma cosa? Intanto Brooke cercherà l’aiuto di Eric per riconquistare Ridge mentre Paris subirà l’ennesima lavata di testa da parte di sua madre Grace, sempre più convinta che lei debba stare con Zende.

Anticipazioni Beautiful: La bugia di Li rovinerà Steffy?

Liam ha spinto Steffy e combattere per i suoi figli e a ritrovare se stessa per il bene dei bambini. Per questo l’ha convinta a richiamare Li e a tentare di convincerla a organizzare una veglia funebre per Finn. L’incontro tra le due donne e lo Spencer, non sarà per nulla proficuo. Li alzerà ancora di più un muro tra lei e la nuora, lasciando sia la Forrester che lo Spencer senza parole. È chiaro che qualcosa turbi la dottoressa e che non stia dicendo tutta la verità ma Steffy non sarà capace di comprendere cosa stia succedendo.

Beautiful Anticipazioni: Brooke cerca l’appoggio di Eric per riconquistare Ridge

Mentre Steffy e Liam continueranno a domandarsi cosa frulli nella testa di Li – ignorando che Finn sia vivo e che la donna stia nascondendo questa verità – Brooke arriverà da Eric e gli chiederà di aiutarla a riconquistare Ridge. La Logan sa che il Forrester tifa per lei ma lo stilista non vorrà mettersi in mezzo, soprattutto quando la conversazione tra lui e la madre di Hope, sarà interrotta dall’arrivo di Taylor, furiosa di vedere la sua nemica a casa del loro ex suocero, a chiedere aiuto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Grace torna alla carica con Paris

Alla Forrester Creations, Grace riprenderà a parlare di Zende con Paris. La dottoressa continuerà a dire alla figlia che l’uomo della sua vita è il Forrester e che lei deve riconquistarlo. Paris non ne sarà per nulla convinta e tornerà a parlare dei suoi sentimenti per Carter, ancora molto forti. La ragazza non avrà ancora gettato la spugna e vorrà riprovare a stare con il Walton. Sua madre non sarà però d'accordo.

