Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 20 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 luglio 2023 - Ridge avrà preso la sua decisione e si preparerà a vivere lontano da entrambe le donne della sua vita. Il Forrester ringrazierà di cuore suo padre di averlo ospitato a casa sua ed Eric gli confermerà che potrà stare da lui quanto vorrà ma lo spingerà a riflettere sulla sua scelta di lasciare Brooke. Intanto la Logan continuerà a confidarsi con sua figlia e le dirà di avere intenzione di andare a trovare Sheila il prigione. Hope, più tardi, informerà Deacon delle novità appena scoperte e lascerà lo Sharpe completamente senza parole. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 luglio 2023 - dopo aver parlato con l'Akkaya, la madre di Demir raggiunge Zuleyha. Hunkar becca quest'ultima intenta a preparare i bagagli per la sua fuga con l'amato ed i loro figlioletti. La suocera la rassicura: non muoverà un dito per impedirle di scappare con l'Akkaya. Nella speranza di poter così espiare tutte le sue colpe del passato, Hunkar le regala una sacchetto pieno di gioielli, e le consiglia di venderli per poter ottenere un bel gruzzoletto che le sarà utile per costruirsi una nuova vita altrove con la sua famiglia. La giovane è stupita, e grata, mentre l'ex fidanzato non riesce proprio a fidarsi... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 20 luglio 2023 - Pia si renderà conto che Teresa sta correndo un grave pericolo. La ragazza sarà avvicinata dal Barone che cercherà di consolarla, dopo averla trovata in lacrime a causa di Mauro. La governante, sicura che l’uomo abbia doppi fini, si preparerà a difendere la cameriera a ogni costo. Intanto Petra tenterà di convincere Padre Camillo a non lasciare la tenuta ma il sacerdote dovrà presto andarsene. Cruz avrà un’idea per avvicinare Manuel a Jimena mentre Jana, grazie all’indizio di Pia, troverà il libro e darà a Curro la bella notizia. Il giovane, che ormai aveva gettato la spugna, non vedrà l’ora di correre a dirlo alla zia, per ricevere finalmente i suoi complimenti. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 20 luglio 2023 -Zeynep faticherà ad abituarsi alle regole della sua nuova casa. La ragazza non riuscirà proprio ad adattarsi alle imposizioni dei suoi suoceri ma soprattutto non sarà per nulla felice di dover chiudere per sempre con Nermin ed Ekrem, che non vogliono sapere nulla di lei dopo il suo matrimonio. La ragazza tenterà di fuggire per qualche ora dalla sua nuova dimora e approfitterà di un esame all’università per cambiare aria e per incontrare Faruk deciso a scoprire perché la su fidanzata lo abbia mollato in tronco senza dargli alcuna spiegazione. Mehdi sopraggiungerà però proprio in quel momento e tra i due uomini ci sarà uno scontro. Il Karaca si farà però perdonare poco più tardi quando, raggiunta sua moglie davanti alla sua vecchia casa, si mostrerà molto comprensivo nei suoi confronti. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 20 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 20 luglio​ 2023 - Julia confida a Leo che le piacerebbe se lui rimanesse ancora in paese. Carmen racconta a Enoa di aver parlato con Victor del fatto che il primo matrimonio le era stato imposto e le dice che Victor è rimasto molto male e che da allora non si sono più rivolti la parola. La ragazza teme che lui non voglia più sposarla, ma in quel momento arriva Victor e i due fanno pace. A Robledillo, intanto, Mario confida a Erik di essere preoccupato perché sua nipote andrà a vivere con lui per cercare lavoro nel paese e teme di non riuscire ad adattarsi alla nuova vita con lei. Le condizioni di salute di Tirso dopo l'incidente continuano a migliorare e il giovane non vede l'ora di lasciare l'ospedale e tornare alla sua routine di sempre. A Rio Muni è un giorno speciale. Francisco è stato eletto nuovo presidente del Circolo degli Imprenditori e Carmen sta per sposarsi. Padre e figlia vivono un momento di calma e confidenza che viene però interrotto da Patricia, che congratula con Francisco per il risultato ottenuto. Ma sia Carmen che Francisco la accusano di averlo ostacolato in ogni modo, passando informazioni a Ventura. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

