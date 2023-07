Terra Amara Anticipazioni 20 luglio 2023: Hunkar aiuta Zuleyha e Yilmaz a fuggire insieme!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 20 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar sa del piano di fuga di Zuleyha e Yilmaz, ma stavolta non li ostacolerà, anzi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 luglio, alle 14.10, Hunkar vede Zuleyha e Yilmaz mentre si abbracciano con sentimento, e capisce che cosa i due hanno in mente. La signora va prima a parlare con l'ex meccanico. L'Akkaya, temendo che voglia ostacolarli, le punta la pistola contro, ma Hunkar gli assicura di stare dalla loro parte ormai. Dopodiché, quest'ultima raggiunge la nuora, intenta a preparare i bagagli, e le regala un sacchetto pieno di gioielli: se li venderà, racimolerà un bel gruzzoletto che le sarà utile per la sua nuova vita con l'amato...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar e Fekeli tornano insieme!

Hunkar, sentendosi in colpa nei confronti di Zuleyha e Yilmaz, e sentendosi delusa da Demir, si stava sfogando con Fekeli, l'unico che potesse offrirle il conforto di cui necessitava. I due, che hanno ripreso a vedersi di nascosto nel loro posto segreto, non hanno potuto far a meno di accorciare le distanze, di nuovo. Ali Ramet, infatti, le ha confessato di averla perdonata per tutte le sue malefatte, specie quelle contro il proprio figlioccio, e di non aver mai smesso di amarla. Hunkar, allora, gli ha confidato di provare lo stesso, e poi ha accettato la sua proposta di provare a darsi un'altra chance.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar vede Zuleyha e Yilmaz insieme...

La signora della tenuta sta per scoprire che c'è un'altra coppia che si sta riformando. Hunkar sorprende la nuora e l'Akkaya a scambiarsi di nascosto un abbraccio decisamente passionale. La figlia della nonnina raggiunge l'ex meccanico e gli chiede se sia entrato a conoscenza della verità circa la paternità del piccolo Adnan come immagina; Hunkar, inoltre, ha anche il sospetto che stia progettando di fuggire insieme all'Altun. Yilmaz, temendo che la nemica giurata voglia tentare ancora una volta di ostacolarli, la minaccia con la pistola, ma Hunkar si affretta a spiegargli che ha frainteso: non ha nessuna intenzione di mettere i bastoni tra le ruote a lui e alla sua amata, anzi.

Hunkar vuole aiutare Zuleyha e Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 20 luglio 2023

Dopo aver parlato con l'Akkaya, la madre di Demir raggiunge Zuleyha. Hunkar becca quest'ultima intenta a preparare i bagagli per la sua fuga con l'amato ed i loro figlioletti. La suocera la rassicura: non muoverà un dito per impedirle di scappare con l'Akkaya. Nella speranza di poter così espiare tutte le sue colpe del passato, Hunkar le regala una sacchetto pieno di gioielli, e le consiglia di venderli per poter ottenere un bel gruzzoletto che le sarà utile per costruirsi una nuova vita altrove con la sua famiglia. La giovane è stupita, e grata, mentre l'ex fidanzato non riesce proprio a fidarsi...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.