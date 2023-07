Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 luglio 2023: Ridge ha fatto la sua scelta. Non tornerà da Brooke ma neanche da Taylor

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Ridge si trasferirà ufficialmente a casa di Eric mentre Brooke comunicherà a Hope una novità che farà tremare la ragazza.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 20 luglio 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Ridge avrà preso la sua decisione e si preparerà a vivere lontano da entrambe le donne della sua vita. Il Forrester ringrazierà di cuore suo padre di averlo ospitato a casa sua ed Eric gli confermerà che potrà stare da lui quanto vorrà ma lo spingerà a riflettere sulla sua scelta di lasciare Brooke. Intanto la Logan continuerà a confidarsi con sua figlia e le dirà di avere intenzione di andare a trovare Sheila il prigione. Hope, più tardi, informerà Deacon delle novità appena scoperte e lascerà lo Sharpe completamente senza parole.

Anticipazioni Beautiful: Ridge si trasferisce da Eric

Ridge ha preso la sua decisione: si trasferirà a casa di Eric per riflettere sul suo futuro. Taylor si è sacrificata per amore del Forrester e ha accettato questa scelta, così come Brooke, che è stata costretta a lasciare andare un’altra volta suo marito, che proprio non riesce a perdonarla per il suo bacio con Deacon. Lo stilista tornerà quindi a casa del padre, che lo aspetterà a braccia aperte. Eric confermerà a Ridge di essere felice di riaverlo da lui e lo inviterà a stare tutto il tempo che gli occorre. Lo spingerà però anche a ripensare alle sue ultime mosse e a interrogarsi se sia giusto o meno che si tenga lontano da Brooke, l’amore della sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Brooke informa Hope che incontrerà Sheila in prigione

Eric spingerà Ridge a riflettere sulla sua decisione di chiudere con Brooke e dirà di essere convinto – con tutto rispetto di Taylor – che la Logan sia l’unica donna che suo figlio possa davvero amare. Ridge ringrazierà il padre per il suo interesse e gli dirà di essere più che convinto della sua scelta, fatta anche per non far soffrire nessuna delle sue due donne. Intanto a casa di Brooke, lei e Hope continueranno a parlare del Forrester e di Sheila. La Logan senior informerà sua figlia di avere intenzione di presentarsi in prigione, per parlare con la Carter e lo farà molto presto, visto che Baker ha dato il suo consenso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope informa Deacon di quello che è successo con Sheila

Hope pregherà sua madre di stare attenta a Sheila e a non perdere il controllo di sé, dopo quello che la Carter le ha fatto. Più tardi la giovane Logan si troverà di nuovo faccia a faccia con suo padre e avrà l’opportunità di rivelargli quanto appena scoperto. Hope racconterà allo Sharpe che Sheila ha sabotato Brooke e che ha sparato a Steffy e a Finn senza volerlo, presa dall’ira. Il barista rimarrà completamente a bocca aperta e senza farne parola con sua figlia, comincerà a ripensare ai momenti passati affianco alla rossa, per consolarla. Deacon si sentirà preso in giro ma nonostante questo non riuscirà a provare rancore nei confronti della sua pazza amica.

