La Promessa Anticipazioni 20 luglio 2023: Il Barone insidia Teresa. Pia è pronta a intervenire per difendere la ragazza!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che il Barone prenderà di mira Teresa e Pia correrà in soccorso della cameriera. Intanto Jana troverà il libro e darà una grande gioia a Curro.

Nella puntata de La Promessa in onda il 20 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Pia si renderà conto che Teresa sta correndo un grave pericolo. La ragazza sarà avvicinata dal Barone che cercherà di consolarla, dopo averla trovata in lacrime a causa di Mauro. La governante, sicura che l’uomo abbia doppi fini, si preparerà a difendere la cameriera a ogni costo. Intanto Petra tenterà di convincere Padre Camillo a non lasciare la tenuta ma il sacerdote dovrà presto andarsene. Cruz avrà un’idea per avvicinare Manuel a Jimena mentre Jana, grazie all’indizio di Pia, troverà il libro e darà a Curro la bella notizia. Il giovane, che ormai aveva gettato la spugna, non vedrà l’ora di correre a dirlo alla zia, per ricevere finalmente i suoi complimenti.

Anticipazioni La Promessa: Pia pronta a difendere Teresa

Il Barone continua la sua permanenza a La Promessa e ora che Don Alonso ha ceduto ai suoi ricatti, intende rimanere alla tenuta per altro tempo. Il padre di Cruz è un uomo spietato e violento e Pia questo lo sa molto bene. Sarà per questo che si preoccuperà quando vedrà il barone avvicinarsi a Teresa e prometterà di difenderla a spada tratta. L’uomo approfitterà di un momento di debolezza della giovane cameriera, triste e in lacrime ancora per la sua rottura con Mauro, per starle vicino e fingere di essere preoccupato per lei. Un gioco perverso che Pia capirà immediatamente e che cercherà di far comprendere anche a Teresa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana trova il libro perduto dalla marchesa. Curro è entusiasta

Jana ha fatto breccia nel cuore di Curro e forse riuscirà a guadagnare ancora qualcosa con lui. La giovane, seguendo un indizio di Pia, troverà il libro perduto dalla marchesa e correrà a informare Curro. Il giovane ne sarà felicissimo e penserà di avere finalmente trovato il modo per farsi lodare – e amare – da sua zia. Ma il ragazzo verrà nuovamente deluso dal comportamento di Cruz, che non avrà alcun affetto nei confronti del nipote.

Anticipazioni La Promessa: Cruz non si arrende. Manuel e Jimena devono avvicinarsi

Manuel non intende sposare Jimena e sua madre dovrebbe mettersi l’anima in pace. Cruz però non vuole perdere l’eredità della De Los Infantes e cercherà sino alla fine di convincere il figlio a cambiare idea. Le verrà addirittura in mente un nuovo tipo di approccio che potrebbe unire i due ragazzi. Ma ci riuscirà oppure spingerà il suo ragazzo a correre di nuovo tra le braccia di Jana? Intanto Petra non vorrà che Padre Camillo lasci la tenuta e penserà di aver trovato un modo per farlo stare ancora a lungo. Mauro invece, vedendo Leonor e Juan, comincerà a pensare che l’amore tra lui e la marchesa non possa per nulla funzionare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 21 luglio 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.