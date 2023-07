My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 20 luglio 2023: Zeynep disperata. La sua vita è distrutta!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 20 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep non riesce ad adattarsi alla sua nuova vita e Mehdi sembra non riuscire a darle una mano.

Nella puntata di My Home my Destiny in onda il 20 luglio 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Zeynep faticherà ad abituarsi alle regole della sua nuova casa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap turca ci rivelano che la ragazza non riuscirà proprio ad adattarsi alle imposizioni dei suoi suoceri ma soprattutto non sarà per nulla felice di dover chiudere per sempre con Nermin ed Ekrem, che non vogliono sapere nulla di lei dopo il suo matrimonio. La ragazza tenterà di fuggire per qualche ora dalla sua nuova dimora e approfitterà di un esame all’università per cambiare aria e per incontrare Faruk deciso a scoprire perché la su fidanzata lo abbia mollato in tronco senza dargli alcuna spiegazione. Mehdi sopraggiungerà però proprio in quel momento e tra i due uomini ci sarà uno scontro. Il Karaca si farà però perdonare poco più tardi quando, raggiunta sua moglie davanti alla sua vecchia casa, si mostrerà molto comprensivo nei suoi confronti.

Anticipazioni My Home my Destiny: Zeynep delusa dalla sua scelta

Zeynep è in trappola! La ragazza ha capito di essersi cacciata in un bel guaio e che il suo matrimonio non è proprio di facciata, come aveva pensato. Sakine e Zeliha la stanno continuamente pungolando affinché sia una brava moglie. Zeynep non avrà alcuna intenzione di dar loro retta e di consumare il matrimonio ma soprattutto di sottostare alle regole della casa dei suoi suoceri. La giovane si rifiuterà di partecipare alla colazione in famiglia e con la scusa di recarsi all’università, uscirà di casa.

Trame e Anticipazioni My Home my Destiny: Zeynep cerca di spiegarsi con Faruk

Zeynep arriverà all’università per dare un esame e sarà contenta di avere un po’ di tempo per lei. All’ateneo avrà dato appuntamento a Faruk, desideroso di sapere cosa stia succedendo alla sua fidanzata e perché sia stato lasciato senza alcuna spiegazione. La ragazza cercherà di dargli una spiegazione ma i due verranno interrotti da Mehdi, furioso di vedere sua moglie in compagnia di un altro uomo. Zeynep sarà veramente delusa dall'ennesimo scatto di ira del suo consorte.

My Home my Destiny Anticipazioni: Zeynep rinuncia per sempre a Ekrem e Nermin

La nostra bella protagonista si troverà davvero in grandi difficoltà e la situazione peggiorerà di ora in ora. Zeynep dovrà rinunciare per sempre alla sua famiglia adottiva visto che Erkem e Nermin, scoperto che la ragazza si è sposata alle loro spalle, hanno deciso di rompere ogni rapporto con lei. La giovane sarà così costretta a raggiungere la sua vecchia casa e riconsegnare tutti i suoi averi.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.