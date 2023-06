Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 27 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 27 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 giugno 2023 - Hope sarà molto in ansia per colpa di Liam e Steffy. La figlia di Brooke non potrà fare a meno di essere preoccupata dal fatto che suo marito stia passando un po' troppo tempo con la Forrester e che le abbia nuovamente dichiarato il suo profondo affetto. Hope avrà paura che tra i due ex amanti possa riaccendersi la fiamma della passione. A peggiorare la situazione ci si metteranno Brooke e Thomas, arrivati allo chalet per accertarsi che lei stia bene. Ad andarci giù pesante sarà la Logan senior, che dirà chiaramente alla figlia di non vedere per nulla di buon occhio questa situazione. Intanto alla casa sulla scogliera, Liam e Steffy passeranno dei momenti molto teneri insieme alla piccola Kelly. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 giugno al 2 luglio 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 giugno 2023 - Behice ha un solo obiettivo: far sì che la nipote torni a sorridere, e sa che questo sarà possibile soltanto quando si sarà sbarazzata della sua rivale in amore. Dato che non è stata in grado di eliminarla, e dato che Mujgan sembra non volerle dare più ascolto, la diabolica zia escogita un altro folle piano. Quest'ultima fa recapitare alla dottoressa una lettera finta in cui Zuleyha confesserebbe a Yilmaz che è lui il vero padre del piccolo Adnan. L'Hekimoglu, in preda al panico, prende una drastica decisione: è pronta a sporcarsi le mani di sangue... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 26 giugno al 2 luglio 2023.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 giugno 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 27 giugno 2023 - vedremo che i progetti di Cruz si realizzeranno. Il duca De Los Infantes, dopo aver accettato l'invito alla battuta di caccia ed essersi molto divertito, chiederà a Don Alonso di parlare di affari a cena. Il nobile gli farà una proposta che il marchese non potrà rifiutare ma che cambierà per sempre la vita di Manuel. Intanto Pia continuerà a resistere agli attacchi della perfida Petra e troverà l'appoggio di Candela e Simona mentre Leonor continuerà a trattare in modo dispotico Teresa che, alla fine, le confesserà di sapere di lei e Mauro. Qui la trama completa di La Promessa.

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni settimanali di La Promessa dal 26 al 30 giugno 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 27 giugno 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 27 giugno​ 2023 - Carmen inizia a temere che Ventura possa spingersi troppo oltre pur di ottenere ciò che vuole e che la risposta di Victor possa essere altrettanto dura. Come al solito si confida con Enoa. Linda, dopo la svolta inaspettata, è molto ottimista riguardo alla gestione del Rio Club. Purtroppo, in breve tempo, iniziano a sorgere i primi contrattempi. Julia e Leo sembrano davvero felici insieme, tanto che Diana decide di parlare con lo psicologo per capire che intenzioni abbia. Nonostante Leo sembri davvero sincero una misteriosa telefonata farà sospettare che nasconda qualcosa. Erik e Tirso fanno un passo avanti e parlano del rapporto del ragazzo con sua madre, riuscendo finalmente a riavvicinarsi. Tutto il contrario di Cloe e Dani, che sono sempre più distanti. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 26 giugno al 1° luglio 2023.