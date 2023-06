Un Altro Domani Anticipazioni 27 giugno 2023: Carmen teme Ventura!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 27 giugno 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: a Rio Muni, Carmen inizia a temere che Ventura possa spingersi troppo oltre pur di raggiungere i suoi scopi e ottenere ciò che vuole.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen vittima di un agguato

Victor recupera il proprio posto di lavoro, grazie alle pressioni di Carmen su Francisco e alla sua minaccia di lasciare l'ebanisteria, ma questo innescherà una durissima reazione da parte di Ventura. Carmen resta infatti vittima di un'aggressione da parte degli "sgherri" di Ventura che cercano di intimorirla per l'appoggio dato a Victor. Nonostante l'insistenza di Victor, Carmen non rivela tutta la verità sull'accaduto per evitare nuovi scontri con il padre. Purtroppo però, Ventura non si accontenta, e dopo l'agguato le pressioni continuano...

Anticipazioni Un Altro Domani: una inaspettata svolta regala una speranza a Linda

Nel frattempo la riunione di Linda con Don Benigno, nonostante la concorrenza, si rivela più proficua di quanto sperato. Ventura e Patricia infatti, presentano a Don Benigno i loro piani per risollevare il Rio Club, sembrano i favoriti, ma poi la riunione prende una piega inaspettata! Cloe ormai a conoscenza della verità su Maria/Dani si arrabbia con l'amica per averle tenuto nascosto il suo segreto e decide di allontanarsi: ha bisogno di tempo. Julia racconta a Elena della notte trascorsa con Leo i due sono stati in intimità!

Carmen inizia a temere che Ventura possa spingersi troppo oltre pur di ottenere ciò che vuole e che la risposta di Victor possa essere altrettanto dura. Come al solito si confida con Enoa. Linda, dopo la svolta inaspettata, è molto ottimista riguardo alla gestione del Rio Club. Purtroppo, in breve tempo, iniziano a sorgere i primi contrattempi. Julia e Leo sembrano davvero felici insieme, tanto che Diana decide di parlare con lo psicologo per capire che intenzioni abbia. Nonostante Leo sembri davvero sincero una misteriosa telefonata farà sospettare che nasconda qualcosa. Erik e Tirso fanno un passo avanti e parlano del rapporto del ragazzo con sua madre, riuscendo finalmente a riavvicinarsi. Tutto il contrario di Cloe e Dani, che sono sempre più distanti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 26 giugno all'1 luglio 2023

