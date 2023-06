Terra Amara Anticipazioni 27 giugno 2023: Mujgan pronta a commettere una pazzia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 27 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Zuleyha fa un'agghiacciante confessione ad Hunkar, Mujgan legge una lettera che le fa prendere una drastica decisione!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 giugno, alle 14.10, Zuleyha racconta ad Hunkar che Behice ha provato ad ucciderla quando era ricoverata in ospedale a causa dell'intossicazione. Intanto, proprio la diabolica zia consegna a sua nipote Mujgan una finta lettera in cui la rivale in amore confesserebbe a Yilmaz che il piccolo Adnan è in realtà suo figlio. La dottoressa, in preda al panico, prende una drastica decisione...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha torna alla tenuta!

Benché non le sia stato affatto facile, alla fine Hunkar è stata in grado di convincere Demir a far scagionare Zuleyha. La signora ha suggerito al figlio di pensare al futuro dei suoi figlioletti, costretti a stare separati dall'amata mamma, e al buon nome della loro famiglia, che era giunto il momento di ripulire. Pertanto, lo Yaman si è recato dal procuratore e grazie alla sua testimonianza la Altun è stata scarcerata. Quest'ultima, finalmente, torna alla tenuta, ma non come signora, bensì come domestica: il marito, che non l'ha ancora perdonata, la costringe ad andare a dormire con Fadik, e a prendere ordini da Saniye. Neanche a dirlo, non le permette di ricongiungersi ad Adnan e Leyla.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha fa sconvolgente confessione ad Hunkar...

Hunkar continua ad essere in disaccordo con Demir, non accettando che tratti Zuleyha come una sguattera anziché come la sua consorte. La nuora, rendendosi conto di poter ormai davvero contare sulla suocera, dichiaratamente dalla sua parte da tempo, decide di farle una confessione che, fino a quel momento, non aveva ancora mai fatto a nessuno. La Altun confida ad Hunkar che, quando era ricoverata in ospedale a causa dell'intossicazione, è certa che Behice si sia intrufolata nella sua stanza per tentare di ucciderla con un'iniezione fatale!

Mujgan legge una lettera, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 27 giugno 2023

La diabolica zia ha un solo obiettivo: far sì che la nipote torni a sorridere, e sa che questo sarà possibile soltanto quando si sarà sbarazzata della sua rivale in amore. Dato che non è stata in grado di eliminarla, e dato che Mujgan sembra non volerle dare più ascolto, Behice escogita un altro folle piano. Quest'ultima fa recapitare alla dottoressa una lettera finta in cui Zuleyha confesserebbe a Yilmaz che è lui il vero padre del piccolo Adnan. L'Hekimoglu, in preda al panico, prende una drastica decisione: è pronta a sporcarsi le mani di sangue...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 26 giugno al 2 luglio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.