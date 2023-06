Beautiful Anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2023: Liam passa la notte da Steffy. Hope e Brooke sono in preda all'ira!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 26 giugno al 2 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 26 giugno al 2 luglio 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame - a oggi - degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa.

Puntata in onda Lunedì 26 giugno 2023

Bill è arrivato in ospedale e giura di fare del suo meglio per scoprire chi sia l'assassino di Finn. Intanto Sheila è molto spaventata dall'idea che Steffy possa ricordare tutto e Deacon, ignaro di tutta la verità, cerca ancora di confortarla. Alla casa sulla scogliera invece è tutto pronto per il ritorno a casa della Forrester. Thomas, Taylor, Ridge e pure la piccola Kelly sono felici di rivedere Steffy finalmente fuori pericolo.

Puntata in onda Martedì 27 giugno 2023

Hope è molto a disagio per quello che sta succedendo tra Liam e Steffy. La ragazza non ama che suo marito voglia passare così tanto tempo insieme alla sua ex e quando Kelly chiama il padre per chiedergli di raggiungere la casa sulla scogliera, per partecipare alla festa organizzata per la mamma, la Logan deve accettare che il consorte lasci lo chalet per raggiungere la bambina. A peggiorare la situazione ci si mettono Brooke e Thomas, giunto da lei per sapere come si senta e come stia affrontando questa novità.

Puntata in onda Mercoledì 28 giugno 2023

Steffy prega Liam di non lasciarla da sola almeno non la prima notte in cui è tornata a casa ed è senza Finn. Lo Spencer accetta ma si dimentica di avvertire Hope, che si preoccupa. Le sue ansie vengono alimentate sia da Brooke che da Thomas, tornati da lei e stupiti del fatto che lo Spencer non abbia dormito con sua moglie. Intanto Quinn continua a notare che Eric è freddo con lei e Carter le chiede cosa stia succedendo. Nessuno dei due è a conoscenza di quello che sta facendo davvero il Forrester.

Puntata in onda Giovedì 29 giugno 2023

Liam si è addormentato sul divano della casa sulla scogliera e con Kelly in braccio. Hope lo sta aspettando a casa e Thomas e Brooke sono stupiti che il ragazzo non abbia neanche avvertito Hope. Brooke è proprio scandalizzata mentre Thomas cerca di non essere coinvolto più di tanto. Liam chiama la moglie per scusarsi di non averle telefonato prima mentre Carter continua a rassicurare Quinn su Eric. Peccato che il Forrester sia in dolce compagnia e sia a letto con Donna.

Puntata in onda Venerdì 30 giugno 2023

Brooke non è per nulla contenta che Liam passi del tempo con Steffy e invita la figlia a guardarsi le spalle ma anche a non farsi condizionare dalle parole di Thomas. La piccola Logan rassicura sua madre che non si lascerà abbattere. Intanto Liam convince Steffy che sua moglie capisce perfettamente il momento e non è gelosa che lui sia li. Quinn rivela a Carter di sentire una grande nostalgia dei momenti intimi con Eric.

Puntata in onda Sabato 1° luglio 2023

Quinn rivela a Carter di essere in ansia per la sua vita sessuale con Eric. Il Forrester è sempre più impegnato con il lavoro e con lo sport e sembra non voler passare troppo tempo insieme a lei. Il Walton le assicura che lo stilista la ama e la rispetta e che lei è una donna fortunata. Peccato che la realtà sia ben diversa e che Eric si stia crogiolando a letto con Donna, a cui dichiara tutto il suo affetto. Liam intanto torna a casa e cerca di rassicurare sia Hope che Brooke, furiose per il suo mancato ritorno a casa e soprattutto per non aver ricevuto neanche una chiamata. Le Logan gli chiedono sino a che punto voglia spingersi e lo Spencer barcolla. Alla casa sulla scogliera, Ridge e Taylor promettono a Steffy di starle vicino e dopo averla salutata per la notte, i due finiscono per riavvicinarsi e scambiarsi un bacio. Brooke, ignara di tutto, attende trepidante il momento in cui suo marito tornerà a casa.

Puntata in onda Domenica 2 luglio 2023

Taylor rassicura Steffy che prima o poi i suoi ricordi torneranno. Intanto Deacon va a trovare Sheila e la Carter gli comunica di aver deciso di andare da Steffy, per vedere Hayes. Lo Sharpe la mette in guardia: non è una buona idea. Intanto Carter e Quinn parlano della loro relazione passata e di quanto fossero passionali. Il discorso si sposta prima su Eric e poi su Paris e la Fuller scopre che Zende non è al corrente di quanto successo. Peccato però che la Buckingham, proprio in quel momento, abbia deciso di rivelare tutto al Forrester e di lasciarlo ovviamente senza parole. Alla casa sulla scogliera, Taylor apre la porta a Sheila e la fa entrare mossa da compassione. La dottoressa le fa sapere che la sua presenza non è gradita e che quindi potrà stare pochi minuti. In quel momento sopraggiunge Steffy, che le chiede di andarsene. Poco prima che la Carter se ne vada, la Forrester comincia a ricordare qualcosa... qualcosa che riguarda Sheila, lei e Finn.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.