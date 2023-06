Terra Amara Anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2023, Zuleyha in fin di vita: Mujgan le ha sparato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 26 giugno al 2 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 26 giugno al 2 luglio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 26 giugno 2023

Hunkar convince Demir a non vedere la raffineria ai misteriosi uomini di Ankara, e anche a ritirare le accuse contro Zuleyha. In questo modo, quest'ultima potrà finalmente tornare alla villa e ricongiungersi ai suoi bambini. Una volta scarcerata e rincasata, la Altun viene però costretta da Demir a fare la domestica. Intanto, alla notizia del rilascio dell'ex sarta, Behice inizia a dire a Mujgan che Zuleyha rappresenta un problema per lei e per la sua famiglia con Yilmaz. L'Hekimoglu, rendendosi conto che le continue insinuazioni della zia le stanno facendo perdere il lume della ragione, le chiede di tornare ad Istanbul.

Puntata in onda Martedì 27 giugno 2023

Zuleyha racconta ad Hunkar che Behice ha provato ad ucciderla quando era ricoverata in ospedale a causa dell'intossicazione. Intanto, proprio la diabolica zia consegna a sua nipote Mujgan una finta lettera in cui la rivale in amore confesserebbe a Yilmaz che il piccolo Adnan è in realtà suo figlio. La dottoressa, in preda al panico, prenda una drastica decisione.

Puntata in onda Mercoledì 28 giugno 2023

Mujgan dà appuntamento a Zuleyha nel bosco fingendosi Yilmaz. L'ex sarta, una volta raggiunto il luogo dell'incontro, si ritrova davanti la dottoressa che le punta contro una pistola. L'Hekimoglu pretende che s'impicchi: per non rischiare di finire in carcere, non si sporcherà le mani. La Altun, però, non cede al ricatto e tra le due inizia una colluttazione, al termine della quale al medico parte un colpo che raggiunge la rivale in amore al petto. Con l'aiuto di Behice, Mujgan inscena il suicidio di Zuleyha. Zia e nipote fuggono via. Intanto, alla tenuta sono cominciate le ricerche della signorina; sarà Rasit a trovarla in gravi condizioni.

Puntata in onda Giovedì 29 giugno 2023

Uzum confessa ad Hunkar dove si trovano Adnan e Leyla. L'orfanella conduce la signora da Sevda, quella che un tempo fu l'amante del suo defunto marito: è a lei che Demir ha affidato i figlioletti. Hunkar, sconcertata, dice al figlio che non vuole vederlo mai più. Dopodiché, porta Adnan e Leyla alla tenuta, dove in un secondo momento viene a sapere che Zuleyha è in ospedale. Qui giungono lo Yaman e Yilmaz, entrambi in ansia per le condizioni dell'amata: la Altun è stata operata d'urgenza, ed è viva, ma ancora incosciente. I due discutono ferocemente proprio sotto agli occhi di Mujgan.

Puntata in onda Venerdì 30 giugno 2023

Mujgan teme che Zuleyha possa sopravvivere, e di conseguenza risvegliarsi e smentire la versione di cui tutti sono convinti, ossia che abbia tentato il suicidio. La dottoressa, istigata da Behice, decide di negare ad oltranza ogni sua responsabilità. L'ex sarta si risveglia, e, quando apre gli occhi e si ritrova l'Hekimoglu davanti, tra le due esplode una lite piuttosto accesa. Intanto, Demir, pentito di tutto il male inferto alla Altun, promette che le restituirà i figlioletti. Yilmaz, invece, ribadisce a Fekeli l'intenzione di divorziare dalla moglie.

Puntata in onda Sabato 1° luglio 2023

Non va in onda.

Puntate in onda Domenica 2 luglio 2023

Zuleyha si è risvegliata: è viva e ricorda perfettamente di non essersi sparata come tutti credono. Tra lei e Mujgan, colei la quale ha provato ad ucciderla, cresce la tensione. La Altun, però, sembra non abbia intenzione di denunciarla. Intanto, Demir le si riavvicina, e, pentito di tutto il male che le ha inferto, le fa riabbracciare Adnan e Leyla. Yilmaz, invece, è certo che ci sia proprio l'Hekimoglu dietro quanto accaduto all'amata, tanto che è più determinato che mai a divorziare da lei. Fekeli sta provando a farlo ragionare, ma stavolta la sua saggezza non pare sortire gli effetti sperati.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.