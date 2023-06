Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 giugno 2023: Hope è gelosa e ha paura di perdere Liam. Brooke non l'aiuta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Hope sarà molto preoccupata per la vicinanza di Steffy e Liam. La Logan dovrà guardarsi le spalle?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata che vedremo il 27 giugno 2023 su Canale5, sempre alle ore 13.45, Hope sarà molto in ansia per colpa di Liam e Steffy. La ragazza non potrà fare a meno di essere preoccupata dal fatto che suo marito stia passando un po' troppo tempo con la Forrester e che le abbia nuovamente dichiarato il suo profondo affetto. La ragazza avrà paura che tra i due ex amanti possa riaccendersi la fiamma della passione. A peggiorare la situazione ci si metteranno Brooke e Thomas, arrivati allo chalet per accertarsi che lei stia bene. Ad andarci giù pesante sarà la Logan senior, che dirà chiaramente alla figlia di non vedere per nulla di buon occhio questa situazione. Intanto alla casa sulla scogliera, Liam e Steffy passeranno dei momenti molto teneri insieme alla piccola Kelly.

Anticipazioni Beautiful: Hope gelosa di Liam e Steffy

Steffy è tornata a casa ma per lei è stata una tragedia. Non avere Finn al suo fianco è qualcosa di estremamente doloroso e nessuno, neanche i suoi bambini, potranno cancellare questa ferita che ha nel cuore. Tutti si stanno facendo in quattro per lei, soprattutto Taylor, Ridge e Liam, arrivato da lei dopo la tenera chiamata di sua figlia Kelly, che desiderava averlo affianco a lei, per festeggiare il ritorno della sua mamma. Questa situazione sta per mettendo a disagio Hope. La Logan sarà sempre più in tensione e comincerà a pensare che tra suo marito e la sua ex possa scoppiare di nuovo la passione. La ragazza non riuscirà a stare per nulla tranquilla ma non potrà certo impedire che il consorte passi del tempo con una parte della loro grande famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke assilla Hope. Deve guardarsi le spalle da Liam!

A Hope non è di certo sfuggita la dichiarazione d'amore di Liam a Steffy. In ospedale, lo Spencer ha assicurato alla sua ex di amarla ancora moltissimo e le ha promesso di non lasciarla mai sola. Liam si riferiva a un amore molto diverso rispetto a quello passionale che prova per sua moglie e di certo non è innamorato di Steffy e sebbene lo sappia, Hope non riesce e non riuscirà a digerire queste parole. A peggiorare la situazione ci si metterà Brooke, che confesserà alla figlia di non vedere di buon occhio quello che sta succedendo e le consiglierà di guardarsi le spalle. Anche Thomas sarà preoccupato di come la sua ex possa stare e si presenterà allo chalet, per sapere come stia reagendo alla strana reunion tra sua sorella e il suo ex cognato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy crolla in lacrime davanti a Liam

Kelly sarà felicissima di avere i suoi genitori di nuovo insieme nella stessa casa e non riuscirà a trattenere il suo immenso entusiasmo. Lo Spencer farà non poca fatica a calmarla e a convincerla a prepararsi per la notte e dovrà gestire anche un vero e proprio crollo emotivo di Steffy. Dopo aver accompagnato sua figlia a fare un pisolino, troverà la sua ex moglie in lacrime e disperata. Liam dovrà rassicurarla e tornerà a dirle di essere là per lei e di non volerla abbandonare. Sarà allora che la Forrester gli farà una richiesta accorata, che finirà per metterlo nei guai.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 giugno al 2 luglio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.