Un Altro Domani Anticipazioni dal 26 giugno al 1° luglio 2023: Leo è il giornalista che scriveva contro Julia!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 26 giugno al 1° luglio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 26 giugno 2023

Soltanto grazie alla presenza di Kiros, Carmen non viene aggredita dagli scagnozzi di Ventura. La giovane, tuttavia, è determinata a proseguire la sua vita senza lasciarsi spaventare. Francisco, invece, quando entra a conoscenza di ciò che stava per accadere, prende in mano la situazione. Intanto, la festa organizzata da Linda per la riapertura del Rio Club si rivela un autentico fiasco. A Robledillo, Julia chiede a Leo di tornare a vivere da lei, però lui non sa se accettare o meno.

Puntata in onda Martedì 27 giugno 2023

Patricia viene a sapere che Francisco ha organizzato un piccolo rinfresco per festeggiare il ritorno di Victor in fabbrica. La Dark Lady, temendo la reazione di Ventura, ne parla con lui; il Velez De Guevara senior le dà due giorni per convincere il figlio a tornare a casa. La Godoy, allora, racconta al Velez De Guevara junior dell'aggressione che Carmen stava per subire a causa sua. A questo punto, il ragazzo cede al ricatto paterno. L'avventuriera non la prende per niente bene, tanto da rifiutare persino di parlargli. A Robledillo, Elena sta provando a convincere Cloe a riappacificarsi con Dani, ma la giovane, delusa, non sente ragioni.

Puntata in onda Mercoledì 28 giugno 2023

Leo decide di fare una romantica sorpresa a Julia. I due stanno facendo una bella passeggiata insieme, quando lo psicologo si accorge della presenza di Sebas: è l'editore del giornale per cui scrive. Leo è agitato. Poco dopo, lui e Sebas hanno un acceso confronto, durante il quale Leo gli ribadisce che non ha più intenzione di scrivere gli articoli sulla bottegaia, perché si sente in colpa. A Rio Muni, invece, Carmen parla con Victor, e gli dice di essere molto delusa dall'atteggiamento remissivo che ha assunto nei confronti di Ventura.

Puntata in onda Giovedì 29 giugno 2023

Carmen fa sapere a Victor che non si sarebbe mai aspettata che alla fine avrebbe ceduto ai ricatti di Ventura, visto quanto hanno combattuto per contrastarlo. Poco dopo, Mabale informa Kiros che la signorina non gli ha concesso i giorni di riposo di cui ha bisogno per sostenere l'esame; la Villanueva, in fin dei conti, non sa niente dell'esame in questione. A Robledillo, invece, Diana, pur di ostacolare Julia e Leo, che sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto, prova a metterli in imbarazzo. Inoltre, la donna chiede un consiglio a Cloe: si è iscritta su un sito d'incontri e sta chattando con un uomo piuttosto interessante. Nel frattempo, lo psicologo riesce a fermare in tempo Sebas, determinato a smascherarlo con la bottegaia.

Puntata in onda Venerdì 30 giugno 2023

Victor consegna le sue dimissioni a Francisco. Carmen, ancora arrabbiata con lui per aver ceduto ai ricatti di Ventura, non muove un dito per fermarlo. A Robledillo, invece, Julia prova a capire quale sia la natura del rapporto che c'è tra Sebas e Leo, però quest'ultimo è evasivo nel rispondere alle sue domande. Intanto, Mario confida a Tirso di non fidarsi di Leo: non sa di che cosa si tratti, ma c'è qualcosa in lui che gli fa storcere il naso.

Puntata in onda Sabato 1° luglio 2023

Mario prende Leo di petto. Quest'ultimo, sotto pressione, ammette di essere il giornalista che ha scritto gli articoli su Julia e gli abitanti del paese. A Rio Muni, invece, Ines confida a Carmen di essere in ansia per Victor e le chiede aiuto. La giovane, tuttavia, è ancora arrabbiata con lui. Nel frattempo, Kiros si accorge che alcuni appunti per il suo esame sono finiti tra i documenti della Villanueva, alla quale comunque ancora non se la sente di parargliene. In un secondo momento, a Robledillo, Mario dà una mano ad Erik a prepararsi alla maratona. Olga racconta al figlio di essere stata appassionata di atletica in passato, e ciò sembra avvicinarli. Intanto, Sebas pretende che Leo scriva un libro su Julia, altrimenti dirà le dirà la verità su di lui; Leo non vuole cedere al ricatto. A Rio Muni, nel mentre, Francisco decide di candidarsi come Presidente del Circolo degli Imprenditori per dare del filo da torcere a Ventura. Infatti, fino ad allora, nessuno aveva mai osato opporsi all'uomo. Dopodiché, Julia è sempre più presa da Leo e lo confida ad Elena. Nel frattempo, Cloe si sente combattuta: è delusa da Dani, che le ha nascosto la sua vera natura per tanto tempo, ma sa che il suo amico ha bisogno di lei ora più che mai. A Rio Muni, invece, Carmen mantiene le distanze da Victor, che, con sua grande sorpresa, comincia a lavorare nella libreria di Ines. Intanto, Ventura scopre che Francisco è in competizione con lui per la presidenza del Circolo degli Imprenditori ed è pronto a schiacciarlo.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.