La Promessa Anticipazioni dal 26 al 30 giugno 2023: Cruz e Alonso sacrificano Manuel per salvarsi dalla bancarotta

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 26 al 30 giugno 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 26 al 30 giugno 2023:

Puntata di Lunedì 26 giugno 2023

I marchesi hanno organizzato una battuta di caccia in onore del duca. Tutti gli ospiti alla cena confermano la loro presenza ma non il duca. Intanto Manuel si è iscritto alla Coppa de Los Pedroches, che si tiene a La Puebla. Si tratta di una competizione aeronautica, vincendo la quale il ragazzo spera di convincere i suoi genitori a prendere sul serio la sua passione per il volo. Teresa vede Leonor trattare malissimo Mauro e capisce che i due si amano ancora moltissimo. Romulo cerca di aiutare Pia e di essere per lei un sostegno. Il maggiordomo le conferma di avere ancora una grande stima di lei. La governante gli è molto grata e gli confessa di essere molto preoccupata per l'odio che Petra le sta dimostrando giorno dopo giorno.

Puntata di Martedì 27 giugno 2023

La battuta di caccia ha inizio e i marchesi de Lujan fanno di tutto per far sembrare il Duca de Los Infantes il più bravo di tutti. Manuel è purtroppo costretto a partecipare ma con la paura però di non riuscire a preparare il suo aereo in tempo per la Coppa de Los Pedroches. Il ragazzo decide di chiedere aiuto a Jana. Pia resiste agli attacchi di Petra e trova il sostegno di Candela e Simona mentre Leonor tratta malissimo sia Mauro che Teresa. Quest’ultima, stanca di questo comportamento, decide di rivelare alla ragazza di aver scoperto tutto su lei e il suo fidanzato. Il duca, alla fine della giornata, chiede a Don Alonso di parlare faccia a faccia, senza essere disturbati. Il padre di Jimena fa al suo ospite una proposta che non può rifiutare ma che cambia per sempre la vita di Manuel.

Puntata di Mercoledì 28 giugno 2023

Alonso riferisce a Cruz della proposta del duca. La dote di Jimena sarà dei marchesi solo se Manuel sposerà la ragazza. I marchesi sono pronti a sacrificare il loro figlio per saldare i debiti. Ma il ragazzo ha ben altri progetti in testa e si sta occupando di sistemare il suo aereo, per partecipare alla Coppa de Los Pedroches. Il giorno della gara, Manuel si assenterà da La Promessa, facendo persino preoccupare Jana, che lo crederà in difficoltà nella tempesta e persino morto. Maria intanto cerca di scoprire se Curro possa tornare alla tenuta e la reazione di Romulo alle domande della cameriera, fa pensare a Jana che il maggiordomo sappia molto più di quanto voglia far credere. Teresa, ormai capito che il suo fidanzato ama Leonor, sceglie di farsi da parte e decide di dirlo alla marchesa. Nonostante l'atto di generosità, non può fare a meno di essere triste. Per questo scoppia davanti a Simona e Candela.

Puntata di Giovedì 29 giugno 2023

Tra Jana e Manuel l'attrazione è sempre più evidente e Maria è preoccupata per la sua amica. La ragazza cercherà di far ragionare la sua collega che, da rivoluzionaria e ribelle come è, non può certo innamorarsi di un gentiluomo. Intanto Cruz e Don Alonso sono pronti a rivelare a Manuel della proposta del duca. I due dovranno farlo in fretta sia per salvare il loro patrimonio, sia per evitare che le voci che circolano ormai libere sulla loro bancarotta, minino la loro reputazione. Cruz non ci mette molto a capire chi abbia spifferato tutto sulla situazione finanziaria della su famiglia. Intanto Candela e Simona continuano a chiedersi chi sia il misterioso cuoco che cucina di nascosto alla tenuta.

Puntata di Venerdì 30 giugno 2023

Jana incontra Curro ma il ragazzo non si ricorda di lei e non la riconosce. Maria cerca di rincuorare la sua amica e le consiglia non solo di non scoraggiarsi ma di cercare un'occasione propizia per stare insieme a lui. L'arrivo del ragazzo non ha reso per nulla felice Cruz. La marchesa tratta il nipote con grande sufficienza e maleducazione ma lui sembra non curarsi di tutto questo e anzi organizza un picnic al fiume con tutta la famiglia. Jana, dopo aver seguito i consigli della Fernandez, decide di mettere un freno ai suoi sentimenti per Manuel. La cameriera si convince che la loro storia d'amore non potrà portare a nulla di buono. Jimena intanto torna alla tenuta e sorprende Manuel.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.