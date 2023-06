La Promessa Anticipazioni 27 giugno 2023: Cruz ce l'ha fatta ma Manuel dovrà rinunciare per sempre alla sua vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Cruz realizzerà i suoi progetti. Il duca farà una proposta che salverà la famiglia Lujan.

Le Anticipazioni de La Promessa per la puntata in onda il 27 giugno 2023 alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che i progetti di Cruz si realizzeranno. Il duca De Los Infantes, dopo aver accettato l'invito alla battuta di caccia ed essersi molto divertito, chiederà a Don Alonso di parlare di affari a cena. Il nobile gli farà una proposta che il marchese non potrà rifiutare ma che cambierà per sempre la vita di Manuel. Intanto Pia continuerà a resistere agli attacchi della perfida Petra e troverà l'appoggio di Candela e Simona mentre Leonor continuerà a trattare in modo dispotico Teresa che, alla fine, le confesserà di sapere di lei e Mauro.

Cruz ha vinto ma Manuel dovrà sacrificarsi: ecco le Anticipazioni del 27 giugno 2023

Cruz sta per vincere la sua battaglia. La marchesa ha fatto di tutto per salvare l'economia della sus famiglia, dopo aver scoperto che Don Alonso è in bancarotta. Per non chiedere aiuto al barone, suo padre, e per non perdere la dote di Jimena, Cruz ha pensato di conquistare il Duca De Los Infantes in altro modo. Ha così organizzato una battuta di caccia, affinché il nobile potesse “affezionarsi” a Manuel e vederlo come suo nuovo genero. E così succederà. Il ragazzo sarà costretto a partecipare alla giornata anche se questo vorrà dire ritardare la preparazione del suo aereo per la Coppa. Alla fine della caccia, il duca – colpito dal giovane Lujan – chiederà al suo ospite di parlare d'affari a cena e farà la proposta che Cruz sta aspettando da tempo: delle nuove nozze.

Anticipazioni La Promessa: Pia si difende da Petra

Pia ha confessato di essere incinta e ha trovato sostegno da Romulo. Il maggiordomo de La Promessa le ha assicurato di non aver perso la stima che aveva per lei ma soprattutto le ha garantito di rimanere al suo fianco e di aiutarla a far fronte agli attacchi di Petra. La cameriera di Cruz non smetterà di tormentare Pia e lei dovrà far fronte a questi attacchi. Candela e Simona le daranno una mano.

La Promessa Anticipazioni: Teresa contro Leonor

Mauro ha rivelato a Teresa di essersi innamorato di Leonor e lei ha deciso di sacrificarsi per amor suo. La ragazza però non riuscirà a sopportare più di essere trattata male da Leonor. La marchesina continuerà infatti a prendersela con lei e Mauro, decisa a vendicarsi di essere stata messa da parte e la cameriera, stufa, deciderà di rimetterla al suo posto, rivelandole di sapere cosa è successo tra lei e il maggiordomo. Come reagirà la figlia di Cruz? Avrà paura di essere scoperta da tutti, soprattutto dai suoi genitori?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 26 al 30 giugno 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.