Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 22 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 22 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 giugno 2023 -Quinn continuerà a confidare a Carter di non essere più felice con Eric. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Fuller confesserà al suo ex amante che tra lei e suo marito qualcosa si è rotto e che il Forrester probabilmente non è ancora riuscito e forse mai riuscirà a fidarsi nuovamente di sua moglie. Intanto all'ospedale, mentre continuerà lo scontro tra Brooke e Taylor sul rivelare o meno a Steffy la verità su Liam e Finn, Sheila comincerà a pensare al modo in cui potrebbe liberarsi della sua nemica. Alla Carter verrà in mente un piano subdolo e terribile per liberarsi dell'unica persona che potrebbe metterla in pericolo. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 giugno 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 22 giugno 2023 - Yilmaz ha raggiunto la Altun per appurare che stesse bene. Quest'ultima, prima di tornare dietro le sbarre, per evitare di farlo agitare ulteriormente, gli assicura che, in verità, non c'è stata nessun'aggressione: ha fatto un brutto sogno, niente di più. Assiste alla scena la dottoressa che, inferocita, corre da Sabahattin per sfogarsi con lui. Tuttavia, la chiacchierata con il primario non sarà sufficiente a tranquillizzarla; così, l'Hekimoglu si dirige in carcere. Qui, lei e Zuleyha stanno per avere un faccia faccia decisamente duro... che finirà con l'instillare in Mujgan un terribile dubbio! Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 25 giugno 2023.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 giugno 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 22 giugno 2023 - Jana sarà pronta a lasciare la tenuta per incontrare Curro. La ragazza fingerà di dover andare a trovare un parente malato e saluterà per sempre Manuel, che soffrirà moltissimo di questa separazione. Intanto Pia, messa con le spalle al muro da Petra, confesserà a tutti di essere incinta. Romulo si dimostrerà molto comprensivo. Teresa scoprirà che Mauro ha baciato un’altra donna e gli chiederà chi sia. Qui la trama completa di La Promessa.

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni settimanali di La Promessa dal 19 al 23 giugno 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 22 giugno 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 22 giugno​ 2023 - Leo le sta tentando tutte per riportare la pace tra madre e figlia, si è anche offerto di presiedere una seduta di psicoterapia, Diana e Julia hanno accettato ma i risultati non sono stati quelli sperati, le due donne non sono riuscite ad appianare i propri conflitti. Nel frattempo Leo, che ormai si è aperto con Julia, le confessa di essere stato abbandonato all'altare, così come lei ha fatto con Sergio. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 19 al 23 giugno 2023.